Рост необеспеченных кредитов замедлят лимитами

В 2021 году кредиты для россиян подорожают и станут менее доступными. Это случится, если Госдума примет законопроект, разработанный депутатами комитета по финансовому рынку — во всяком случае, в том виде, в котором документ существует сейчас, отмечают аналитики. Что и зачем предлагают парламентарии? И как это отразится на заемщиках? Разбиралась Алла Пугачева.

Власти уже давно думают о том, как замедлить чрезмерный рост необеспеченного потребительского кредитования. Новый механизм предложили депутаты Анатолий Аксаков и Игорь Дивинский из комитета по финансовому рынку.

Они внесли в Госдуму законопроект, который наделяет ЦБ правом вводить количественные ограничения на выдачу займов банками и микрофинансовыми организациями. Каких именно должен определить сам регулятор, но известно, что это точно не коснется ипотеки и автокредитов. Как это будет работать, пока можно только предполагать исходя из текста законопроекта. “Ъ FM” попросил поделиться соображениями зампреда правления Фора-банка Дмитрия Орлова: «Условно говоря, с такого-то квартала банк может выдать 20% потребительских кредитов из всех объемов, которые выдаются физическим лицам. Если в финорганизацию придет платежеспособный заемщик с хорошей кредитной историей, но при этом лимит уже будет исчерпан, ему откажут в займе, однако пытаются предложить кредитную карту. Скорее всего, по каждому виду будут вводить ограничения, предлагать залоговый займ, естественно, банки будут искать варианты».

Как люди брали кредиты в 2020 году Читать далее

Сами финорганизации в депутатской инициативе видят пока больше плюсов, чем минусов. Если предельный объем кредитования будет единым для всех — это позволит небольшим организациям работать в конкурентной среде. Крупный банк, допустим, исчерпал лимит, и тогда его потенциальный заемщик уходит за деньгами в другой — поменьше. Начинается миграция клиентов. Для потребителей это едва ли комфортно, тем более что кредиты могут подорожать, продолжает господин Орлов: «У более мелких банков и ставка будет немного другая — повыше, поэтому здесь получается немного иная ситуация.

Если клиент не успел получить кредит по низкой ставке в крупном банке, то ему приходится обращаться в организацию ниже уровнем, где ставка выше, таким образом его затраты увеличиваются.

В общем-то, это может повлечь общерыночное повышение ставки. Если спрос на кредиты будет, то заемщики будут бороться за них».

Борьба за кредиты — это, конечно, ужесточение требований к заемщикам. Не исключена ситуация, в которой банкам придется выбирать одного платежеспособного клиента и отказывать другому, отмечают аналитики. Президент Альфа-банка Олег Сысуев не согласен. В интервью “Ъ FM” он отметил, что ограничение объемов кредитования кажется спорным и не совсем рыночным решением, но желаемый эффект это даст. Господин Сысуев убежден, что системообразующих банков это не коснется: «Это удар по микрофинансовым организациям и по банкам, которые находятся на грани банкротства. Они предоставляют заемщикам очень быстрые условия для кредитования, хотя на самом деле там вписаны огромные проценты. Фактически они пытаются заработать на масштабе».

CITE 417022>Даже если регулятор не допустит роста ставок по кредитам, а банки не потеряют лояльных заемщиков, эффект искусственного ограничения кредитования может быть печальным для экономики, рассуждает аналитик банка БКФ Максим Осадчий: «Предположим человеку вынь да положь нужен потребительский кредит, а банки его предложить не могут. Что он делает? Бежит в МФО, где ему отказывают на тех же основаниях. Куда идет человек? К черным кредиторам.

Эта мера в конечном итоге будет способствовать активизации нелегального рынка».

<Центробанк просил передать ему право регулировать ситуацию на рынке кредитования еще в 2019 году. Если нынешний законопроект примут, в 2022 году регулятор получит полномочия.