У предпринимателя из Воткинска похитили 1,5 млн рублей под предлогом защиты от кражи

Лжесотрудник банка и лжеполицейский похитили у 45-летнего предпринимателя из Воткинска 1,48 млн руб. под предлогом защиты от кражи. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил о попытке несанкционированного входа в его личный кабинет, а затем предложил перевести деньги на безопасный счет. Также он сказал, что правоохранительные органы уже проводят проверку по данному факту.

Через несколько минут предпринимателю вновь позвонили. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов, подтвердил факт входа в его личный кабинет и посоветовал выполнить указания сотрудников банка. Затем потерпевший снял в отделении банка все свои деньги и перевел на указанные счета.