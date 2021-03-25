Евгений Дёмкин: «Дом на Бульваре – новое слово от ПЗСП»

В центре Перми строится концептуальный дом с уникальным решением придомовой территории.

Проект дома на бульваре Гагарина разрабатывался группой компаний «ПЗСП» несколько лет. Как рассказал генеральный директор предприятия Евгений Дёмкин, в новом объекте сконцентрированы как современные наработки в сфере жилищного строительства, так и традиционные ожидания покупателей.

«В первую очередь мы детально проработали вопросы безопасности и комфорта, – говорит Евгений Николаевич. – Нам удалось воплотить мечту многих семей о «дворе без машин», предусмотрев сквозные подъезды – один выход из которого ведет к игровой и спортивной площадке, а другой – к парковке».

Кроме того, высокий уровень безопасности обеспечивается встроенным видеонаблюдением «от застройщика» – предусмотрена установка камер вдоль всего периметра дома, а также в лифтах и холлах. Технологичные решения позволяют каждому жильцу подключиться к камерам и наблюдать за происходящим в их доме с любого мобильного устройства в любой точке. А домофоны обладают системой распознавания лиц жильцов (Face ID). «Даже если ребенок потерял ключ или задержался на прогулке во дворе, родители могут всегда удостовериться, что с ним все в порядке, и обеспечить доступ в дом дистанционно», – добавляет Евгений Дёмкин.

Продолжая исполнять мечты мам, ПЗСП спроектировал в новом доме специальные теплые помещения для хранения колясок и велосипедов – в каждом подъезде. Гулять на этих колясках и велосипедах можно будет прямо возле дома – во дворе запланирована настоящая прогулочная тропа со смотровой площадкой.

«Особое внимание мы также предъявляем к комфорту самих квартир, – замечает гендиректор компании. – Все современные тренды – о том, чтобы жилье было просторным, удобным, но продуманным и компактным. Отсюда – большие кухни-гостиные, гардеробные комнаты, несколько санузлов, комфортные лоджии». От входа в подъезд до лифта обеспечен безбарьерный доступ – без ступенек, пандусов и подъемников. А отделка холлов выполняется по уникальному дизайн-проекту.

Одно из самых заманчивых преимуществ «Дома на Бульваре» – это, конечно, его расположение. С верхних этажей открывается потрясающий вид на город. Такие квартиры «разлетелись» в первую очередь, но, по словам застройщика, в продаже еще есть несколько вариантов.

«Каждый новый дом – лучше предыдущего», – так говорили директора ПЗСП много лет назад, так говорят и сейчас. И по убеждению сегодняшнего руководителя предприятия Евгения Дёмкина, останавливаться на достигнутом нельзя, ведь строительство жилья – это всегда отклик на желания и ожидания будущих новоселов: «Новоселье – это всегда долгожданное и волнительное событие, и наша задача как строителей – сделать все, чтобы воплотить мечту семей об их счастливом доме».