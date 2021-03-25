Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

Роскомнадзор обсуждает изменения регулирования обработки персональных данных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Интернет-площадки должны получать дополнительные согласия от пользователей для обработки данных через собственную платформу или систему Роскомнадзора (единая информационная система, ЕИС).

Согласно проекту приказа, пользователь может сам решить, через какую систему давать согласия. Если он выберет ЕИС, придется сообщить реквизиты паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. Эта информация будет верифицироваться через портал госуслуг и при необходимости передаваться другим ведомствам. При этом какие данные должна запрашивать интернет-площадка, если пользователь выберет идентификацию через ее платформу сбора согласий, не уточняется.

Подробнее о предложении Роскомнадзора — в материале “Ъ” «Серпастый, соцсетястый».