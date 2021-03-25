Никаких инженервов не хватит

Российский рынок инжиниринга и строительства в ближайшие годы будет активно расти, но драйвером в этом секторе вместо трубопроводного строительства и модернизации НПЗ станет развитие глубокой переработки и крупнотоннажного сжижения газа, считают аналитики Vygon Consulting. Хотя пока российские компании занимают почти 70% этого рынка, в условиях его роста и смещения в сторону высокотехнологичных производств в ближайшие три года этот показатель может снизиться до 50%. В результате российские игроки могут ежегодно недосчитаться до 0,5 трлн руб. выручки.

К 2023 году рынок инжиниринга и строительства в секторе транспорта и переработки углеводородного сырья может вырасти более чем в два раза. Так, по расчетам Vygon Consulting, объем инвестиций в нефтегазовые и нефтехимические объекты увеличится до 3 трлн руб. (на 108% в 2019–2023 годах). Основными драйверами роста станут проекты глубокой газопереработки, нефтегазохимии и производства сжиженного природного газа (СПГ). В то же время мегапроекты прежних лет — масштабные новые нефте- и газопроводы — в основном завершены, а по новым пока не приняты инвестиционные решения.

Как отмечают эксперты, наращивание газоперерабатывающих мощностей будет стимулировать ввод новых добычных проектов, за счет которых доля добычи «жирного» газа с высоким содержанием этана вырастет с текущих 39% до 47% в 2030 году. Еще одним аргументом в пользу переработки будет слабая динамика спроса, а также снижение мировых цен на газ, которые снизят эффективность традиционных газовых проектов. По мнению экспертов Vygon Consulting, до 2030 года общая мощность объектов по подготовке и переработке «жирного» газа в России может вырасти практически вдвое за счет запуска новых заводов. Причем более 75% заявленных мощностей уже находятся на стадии строительства.

При этом, отмечают в Vygon Consulting, проекты по глубокой переработке газа отличаются высокой сложностью, а их реализация стимулирует развитие в РФ практики применения EPC-контрактов (engineering, procurement and construction, подразумевают сдачу объекта «под ключ»). С использованием этого инструмента в ближайшие годы будет совершено не менее 50% всех инвестиций в СПГ и нефтегазохимию, считают эксперты.

В отличие от проектов строительства трубопроводов, а также от проектов модернизации НПЗ (где еще со времен СССР были сформированы компетенции), глубокая газопереработка и СПГ — те сектора, где у российских инжиниринговых компаний в целом недостаточно опыта. Как отмечают в Vygon Consulting, для реализации таких высокотехнологичных проектов на роль EPC-подрядчиков в основном привлекаются зарубежные компании, а доля российских компаний в инвестициях не превышает 25%. Причем эти компании обычно выступают субподрядчиками третьего и более нижних уровней.

Традиционно на российском рынке нефтегазового инжиниринга и строительства основную долю выручки генерировали предприятия, напрямую или косвенно аффилированные с производственными компаниями, констатируют аналитики Vygon Consulting. Однако в последние годы доля таких компаний в выручке сектора снижается — с 78% в 2015 году до 66% в 2019 году. Сейчас наиболее динамично на российском рынке развиваются филиалы зарубежных компаний — Saipem, Technip — за счет эффекта низкой базы и получения контрактов на мегапроектах (Амурский ГПЗ, «Арктик СПГ-2»). Также наращивают свою долю благодаря развитию компетенций в нефтегазохимии независимые компании. Наибольший рост выручки (на 80%) в последние пять лет показывали инжиниринговые и строительные компании в сфере переработки углеводородов и нефтегазохимии. Их доля в выручке топ-20 компаний за пять лет выросла с 6% до 35%. При этом, отмечают аналитики, рентабельность даже многих лидеров сектора находится в пределах 0–1% из-за нестабильности спроса.

Как уточняет эксперт Vygon Consulting Дмитрий Акишин, наблюдаются две тенденции. С одной стороны, заказчики более активно привлекают российские компании как EPC-контракторов, и в ближайшие четыре-пять лет их доля может вырасти до 50% с примерно 25% в 2019 году. Но, с другой стороны, общая доля российских компаний в освоении инвестиций в новые проекты — из-за изменения специфики последних — может сократиться с 67,5% до 50,8%. «Если российские компании не будут развивать свои компетенции, в условиях роста рынка и его смещения в сторону высокотехнологичных производств они могут ежегодно недополучать на растущем рынке до 0,5 трлн руб. выручки. Сопоставимая сумма также может быть недополучена российской экономикой в смежных отраслях»,— полагает Дмитрий Акишин. Аналитики отмечают, что необходимо, в частности, создавать СП с зарубежными компаниями с локализацией производств на территории РФ.

Александр Гадецкий, основатель Engineering & Consulting PFA Alexander Gadetskiy, считает, что многие современные технологии, например крупнотоннажного пиролиза, российским компаниям нет смысла разрабатывать самостоятельно, так как их проще купить. Он напоминает, что есть российские технологии, которые и сейчас пользуются большим спросом в мире, так как являются лучшими,— в частности, по изомеризации и производству синтетических каучуков. По его мнению, ключевой сегмент, который необходимо развивать самостоятельно,— специальная химия, технологий и лицензий на которую не продается.

Ольга Мордюшенко