Размещений меньше среднего

Национальное рейтинговое агентство (НРА) ожидает роста объема размещенных облигаций компаний малого и среднего бизнеса в 1,65 раза в течение трех лет. В сравнении с банковскими кредитами облигации для таких компаний все еще остаются редким способом привлечения финансирования, несмотря на госпрограмму возмещения части издержек. Снизить стоимость получения средств через облигации могли бы кредитные рейтинги, однако непрозрачность бизнеса затрудняет их получение. Препятствует развитию сегмента и ЦБ, который хочет ограничить продажу таких бумаг неквалифицированным инвесторам.

Объем облигационного долга субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в обращении за три года может увеличиться на 65%. Такая оценка приводится в обзоре НРА. В текущем году объем новых размещений, по оценкам агентства, может составить порядка 6 млрд руб., в 2022 году — превысить 7 млрд руб., а в 2023 году — достигнуть 9 млрд руб.

В целом это соответствует ориентирам ЦБ, указанным в «дорожной карте» по развитию финансирования субъектов МСП. Согласно документу, опубликованному Банком России в октябре 2020 года, в рамках национального проекта по поддержке МСП за период 2019–2024 годов запланированный объем выпусков облигаций превышает 47 млрд руб.

Мерой поддержки, в частности, выступает субсидирование купонных выплат (до 70% от ключевой ставки) и затрат на размещение (до 2% от объема выпуска, но не более 1,5 млн руб.). По данным ЦБ, в 2019 году оказана поддержка семи эмитентам на сумму 29 млн руб. По словам директора по развитию Сектора роста Московской биржи Дмитрия Таскина, в 2020 году по 18 размещениям облигаций эмитентов МСП от Минэкономики были получены субсидии на уплату процентного дохода по купону на сумму свыше 120 млн руб.

Вместе с тем, как отмечают в НРА, субъекты МСП предпочитают банковское финансирование фондовому рынку, несмотря на программы по расширению каналов доступа к заемному капиталу и возможность привлечения длинных денег. Задолженность субъектов МСП по кредитам составляет почти 6 трлн руб., в то время как в Секторе роста и Секторе компаний повышенного инвестиционного риска Московской биржи в обращении находятся облигации МСП на сумму около 30 млрд руб.

В условиях низких ставок по банковским вкладам более доходные облигации привлекают инвесторов-физлиц, отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. При этом, добавляет он, в отсутствие рейтинга у таких облигаций, их традиционно низкой ликвидности и невозможности получить деньги в рамках операций репо (высокие дисконты по обеспечению) интерес крупных инвесторов невысок. Получить рейтинг, отмечает эксперт, могут позволить себе далеко не все компании сегмента МСП: это дорогая процедура, которая требует повышения прозрачности компаний.

Сегодня только пятая часть эмитентов сектора МСП, облигации которых обращаются на бирже, имеют кредитный рейтинг, подтверждают в НРА. Между тем его получение могло бы способствовать удлинению финансирования, а также снижению стоимости долга.

Кроме того, публичный долг и недефолтный рейтинг формируют положительную кредитную историю, которая позволяет получить более выгодное банковское финансирование.

Осложнить ситуацию может и политика ЦБ по регулированию доступа инвесторов к инструментам. Как отмечает гендиректор «Септем Капитал» Денис Кучкин, ожидания по выпуску МСП облигаций в 2021 году на 5 млрд руб. могут не оправдаться в том числе из-за принятия закона по ограничению доступа инвесторов к сложным финансовым инструментам.

Пока неизвестно, каким будет минимальный рейтинг по облигациям, ниже которого неквалифицированные инвесторы ни при каких обстоятельствах не смогут приобретать облигации с момента принятия закона до тестирования (см. “Ъ” от 22 января). Господин Кучкин считает, что слишком высокий порог приведет к тому, что на вторичном рынке пропадет ликвидность,— купившие облигации МСП инвесторы не смогут их продать, а первичный рынок будет сильно ограничен в спросе.

Полина Смородская, Виталий Гайдаев