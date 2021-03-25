Пороть горючку

Региональное управление антимонопольной службы выявило на нескольких заправках «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» повышение цен на бензин на 50–90 коп. за литр. Антимонопольщики считают повышение необоснованным и угрожают компании штрафом от 300 тыс. до 1 млн руб. Нефтяники, со слов УФАС, утверждают, что повысили цену в рамках маркетингового исследования. В компании предупреждение от антимонопольного ведомства не комментируют. Эксперты считают сложившуюся ситуацию неоднозначной и предполагают, что спор между нефтяниками и УФАС может разрешиться в суде.
Пермское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России усмотрело в действиях ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» признаки нарушения п. 6 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции (запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением).
Как рассказал журналистам заместитель начальника отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации Пермского УФАС России Дмитрий Шилов, антимонопольное ведомство проверило установленные компанией розничные цены на бензин на различных АЗС региона и сочло повышение на некоторых заправках необоснованным. Проверка проводилась на основании обращений жителей региона.
По словам Дмитрия Шилова, Пермское УФАС установило, что на ряде заправок «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» цены превышают общий уровень цен на АЗС компании в регионе: 45,15 руб. за литр АИ-92 и ЭКТО-92, 48,67 руб. за литр АИ-95, 48,97 руб. за литр ЭКТО Plus. Так, на четырех заправках (Чернушка, Кудымкар, Кунгур и Кунгурский район) цена за литр АИ-92 (46,05 руб.) превышает общий уровень на 90 коп., а цена литра АИ-95 (49,17 руб.) и ЭКТО Plus (49,47 руб.) выше общего уровня на 50 коп.
Еще на девяти АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта» уровень цен устанавливается в зависимости от времени суток. «С 6.00 до 22.00 цена за литр бензина выше общего уровня на 50–90 коп., а ночью ниже на 10 коп.»,— пояснил Дмитрий Шилов. По его словам, в ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» объяснили повышение цен на ряде АЗС маркетинговым исследованием на предмет эластичности спроса. В Пермском УФАС считают, что исследование не может быть экономическим или технологическим основанием для установления разных цен на один и тот же товар. «Антимонопольный орган не против маркетинговых исследований, но они не должны проводиться за счет потребителей, с ущемлением их интересов. Если ЛУКОЙЛ хочет оценить эластичность спроса на моторное топливо как на товарную группу, то у него достаточно исторических данных для этого, так как повышение цен происходит с регулярной периодичностью. Если же ЛУКОЙЛ хочет оценить эластичность спроса по условиям продажи (по местоположению АЗС или по времени суток), то потребительские предпочтения могут быть изучены путем социологических исследований»,— пояснил Дмитрий Шилов.
По итогам проверки компании было выдано предупреждение о необходимости снизить розничные цены на АИ-92, ЭКТО-92, АИ-95 и ЭКТО Plus на четырех АЗС края до общего уровня цен в регионе, а также прекратить необоснованное повышение цен на АИ-92, ЭКТО-92, АИ-95 и ЭКТО Plus в пиковые часы на восьми АЗС. Предупреждение должно быть исполнено в десятидневный срок с момента получения, в противном случае УФАС возбудит антимонопольное дело. По словам Дмитрия Шилова, компании грозит административный штраф в размере от 300 тыс. до 1 млн руб. и предписание об обязательном устранении нарушений антимонопольного законодательства.
В самой компании от комментариев воздержались. Источник, знакомый с позицией нефтяников, выразил удивление решением антимонопольщиков. «Если взять по количеству АЗС, то сопоставимое с ЛУКОЙЛом количество точек в крае имеет „Нефтехимпром“, заметен на рынке и третий по числу АЗС игрок — „Газпромнефть“. Они тоже повышали цены, но претензии у регулятора только к ЛУКОЙЛу. Почему так происходит, можно только удивляться»,— отметил собеседник.
Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев считает, что действия Пермского УФАС направлены на снижение напряжения в обществе, связанного с ростом цен на топливо. «Эксперты в этом году прогнозируют рост цен на бензин на 10–18%. Естественно, на этом фоне забеспокоились как рядовые потребители, так и СМИ. Поэтому регулирующие органы сразу начали искать виноватых, на которых можно возложить ответственность за рост цен и показательно их наказать»,— считает эксперт.
Директор ООО «Госменеджмент» Юрий Белоусов считает сложившуюся ситуацию неоднозначной. «С одной стороны, в условиях рыночной экономики продавец имеет право устанавливать цену на свой товар. Если покупателя не устраивает цена, он может обратиться к другому продавцу с более выгодным предложением. С другой стороны, нельзя исключать, что закон о защите конкуренции действительно был нарушен. Вероятно, разрешить этот вопрос можно только в суде»,— прокомментировал ситуацию экономист.