Пороть горючку

Региональное управление антимонопольной службы выявило на нескольких заправках «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» повышение цен на бензин на 50–90 коп. за литр. Антимонопольщики считают повышение необоснованным и угрожают компании штрафом от 300 тыс. до 1 млн руб. Нефтяники, со слов УФАС, утверждают, что повысили цену в рамках маркетингового исследования. В компании предупреждение от антимонопольного ведомства не комментируют. Экс­перты считают сложившуюся ситуацию неоднозначной и предполагают, что спор между нефтяниками и УФАС может разрешиться в суде.



Пермское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России усмотрело в действиях ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» признаки нарушения п. 6 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции (запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением).

Как рассказал журналистам замес­титель начальника отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации Пермского УФАС России Дмитрий Шилов, антимонопольное ведомство проверило установленные компанией розничные цены на бензин на различных АЗС региона и сочло повышение на некоторых заправках необоснованным. Проверка проводилась на основании обращений жителей региона.

По словам Дмитрия Шилова, Пермское УФАС установило, что на ряде заправок «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» цены превышают общий уровень цен на АЗС компании в регионе: 45,15 руб. за литр АИ-92 и ЭКТО-92, 48,67 руб. за литр АИ-95, 48,97 руб. за литр ЭКТО Plus. Так, на четырех заправках (Чернушка, Кудымкар, Кунгур и Кунгурский район) цена за литр АИ-92 (46,05 руб.) превышает общий уровень на 90 коп., а цена литра АИ-95 (49,17 руб.) и ЭКТО Plus (49,47 руб.) выше общего уровня на 50 коп.

Еще на девяти АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта» уровень цен устанавливается в зависимости от времени суток. «С 6.00 до 22.00 цена за литр бензина выше общего уровня на 50–90 коп., а ночью ниже на 10 коп.»,— пояснил Дмитрий Шилов. По его словам, в ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» объяснили повышение цен на ряде АЗС маркетинговым исследованием на предмет эластичности спроса. В Пермском УФАС считают, что исследование не может быть экономическим или технологическим основанием для установления разных цен на один и тот же товар. «Антимонопольный орган не против маркетинговых исследований, но они не должны проводиться за счет потребителей, с ущемлением их интересов. Если ЛУКОЙЛ хочет оценить эластичность спроса на моторное топливо как на товарную группу, то у него достаточно исторических данных для этого, так как повышение цен происходит с регулярной периодичностью. Если же ЛУКОЙЛ хочет оценить эластичность спроса по условиям продажи (по мес­тоположению АЗС или по времени суток), то потребительские предпочтения могут быть изучены путем социологических исследований»,— пояснил Дмитрий Шилов.

По итогам проверки компании было выдано предупреждение о необходимости снизить розничные цены на АИ-92, ЭКТО-92, АИ-95 и ЭКТО Plus на четырех АЗС края до общего уровня цен в регионе, а также прекратить необоснованное повышение цен на АИ-92, ЭКТО-92, АИ-95 и ЭКТО Plus в пиковые часы на восьми АЗС. Предупреждение должно быть исполнено в десятидневный срок с момента получения, в противном случае УФАС возбудит антимонопольное дело. По словам Дмитрия Шилова, компании грозит административный штраф в размере от 300 тыс. до 1 млн руб. и предписание об обязательном устранении нарушений антимонопольного законодательства.

В самой компании от комментариев воздержались. Источник, знакомый с позицией нефтяников, выразил удивление решением антимонопольщиков. «Если взять по количеству АЗС, то сопоставимое с ЛУКОЙЛом количество точек в крае имеет „Нефтехимпром“, заметен на рынке и третий по числу АЗС игрок — „Газпромнефть“. Они тоже повышали цены, но претензии у регулятора только к ЛУКОЙЛу. Почему так происходит, можно только удивляться»,— отметил собеседник.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев считает, что действия Пермского УФАС направлены на снижение напряжения в обществе, связанного с ростом цен на топливо. «Экс­перты в этом году прогнозируют рост цен на бензин на 10–18%. Естественно, на этом фоне забеспокоились как рядовые потребители, так и СМИ. Поэтому регулирующие органы сразу начали искать виноватых, на которых можно возложить ответственность за рост цен и показательно их наказать»,— считает эксперт.

Директор ООО «Госменеджмент» Юрий Белоусов считает сложившуюся ситуацию неоднозначной. «С одной стороны, в условиях рыночной экономики продавец имеет право устанавливать цену на свой товар. Если покупателя не устраивает цена, он может обратиться к другому продавцу с более выгодным предложением. С другой стороны, нельзя исключать, что закон о защите конкуренции действительно был нарушен. Вероятно, разрешить этот вопрос можно только в суде»,— прокомментировал ситуацию экономист.

Константин Кадочников