Единая Госдума

Руководящий состав Госдумы не претерпит больших изменений в случае переизбрания входящих в него депутатов, утверждают источники “Ъ”. По их словам, на своих постах, скорее всего, останутся председатель Думы, его заместители и большинство глав комитетов. В сохранении костяка совета палаты заинтересован спикер Вячеслав Володин, «получивший карт-бланш на его формирование», поясняют собеседники “Ъ”. Источник, близкий к руководству «Единой России», однако, отмечает, что в решении вопроса о руководящих думских постах задействовано много игроков и окончательный расклад будет зависеть от итогов выборов и решений самих партий.

Костяк совета Думы, руководящего органа нижней палаты парламента, скорее всего, сохранится и в следующем созыве в случае переизбрания на новый срок входящих в него депутатов, рассказали “Ъ” источники в Думе и собеседники, близкие к администрации президента. В совет, который принимает решения по организации работы Думы и в том числе определяет повестку пленарных заседаний, входят спикер, его заместители и руководители фракций, а также главы комитетов (с правом совещательного голоса).

По словам источников “Ъ”, Вячеслав Володин получил от президента не только добро на переподтверждение своих полномочий, но и карт-бланш на формирование совета будущей Думы, и он заинтересован в сохранении нынешней команды. Собеседник, близкий к администрации президента, говорит, что у спикера есть квота на «проведение» в Думу около 30 человек.

Напомним, публично представители «Единой России» (ЕР) заявляют, что списки их кандидатов в Госдуму будут сформированы лишь по итогам предварительного голосования. Однако по факту у партии всегда есть свои фавориты: например, как ранее писал “Ъ”, ЕР уже определила действующих депутатов-одномандатников, которые могут рассчитывать на переизбрание. В решении вопроса о будущем того или иного кандидата обычно участвуют администрация президента, федеральное руководство ЕР и губернаторский корпус.

На встрече с президентом в конце октября Вячеслав Володин говорил о том, как важно сохранить костяк нынешней команды и в следующей Думе, имея в виду в том числе председателей комитетов, включая представителей оппозиционных партий, и спикер «нашел понимание» в этом вопросе, писал ранее РБК со ссылкой на свой источник.

В то же время собеседник “Ъ”, близкий к руководству ЕР, полагает, что 30 депутатов — это слишком большая квота для спикера и, скорее всего, речь может идти о традиционных 10–15 парламентариях. По его словам, кандидатуры глав комитетов — это вообще не тема спикера, они согласовываются с администрацией президента и правительством. Кроме того, надо учитывать, что на распределение комитетов между фракциями напрямую влияют итоги выборов, а кто их возглавит и кто будет вице-спикерами, определяют сами партии, добавляет собеседник (выдвинутые фракциями кандидаты на руководящие посты утверждаются большинством голосов на первом заседании Госдумы.— “Ъ”).

Сейчас у господина Володина два первых заместителя — Александр Жуков (ЕР) и Иван Мельников (КПРФ) — и шесть простых: единороссы Алексей Гордеев, Ольга Тимофеева, Петр Толстой и Ирина Яровая, а также Игорь Лебедев от ЛДПР и Игорь Ананских от «Справедливой России». Большинство из 26 председателей комитетов (их число меняется от созыва к созыву) прошли в Думу по партспискам и были избраны в рамках так называемого пакетного соглашения. Напомним, по итогам выборов 2016 года «Единая Россия» получила в Думе более 340 из 450 мандатов, но оставила за собой лишь половину комитетов. Представители КПРФ и ЛДПР возглавили по пять комитетов, депутаты от «Справедливой России» — три. При этом некоторые известные руководители комитетов в текущий созыв по разным причинам не попали, как, например, глава комитета по госстроительству Владимир Плигин и председатель международного комитета Алексей Пушков.

Из членов нынешнего совета Думы от ЕР о намерении выдвинуться на новый срок заявили, в частности, вице-спикер Петр Толстой, главы комитетов по законодательству Павел Крашенинников и по информационной политике Александр Хинштейн. Все коммунисты, занимающие в Думе руководящие посты, собираются переизбираться и в случае успеха будут в приоритете при распределении постов председателей комитетов, подтвердил “Ъ” зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, оговорившись, что это будет зависеть еще и от итогов выборов. Депутаты от ЛДПР, возглавляющие комитеты, тоже будут участвовать в выборах и в случае избрания претендовать на руководящие посты, потому что «все работают профессионально и такими кадрами не разбрасываются», говорит член высшего совета партии Сергей Каргинов.

Вячеслав Володин пока прямо не заявлял о намерении участвовать выборах, но в начале февраля сказал журналистам, что «если речь пойдет о выборах», то ему хотелось бы избираться в одномандатном округе, поскольку в этом случае «лучше чувствуешь проблемы людей».

Политконсультант Григорий Казанков не уверен в том, что все руководство Госдумы после осенних выборов сохранится в нынешнем виде: «Все-таки у граждан есть запрос на обновление парламента. И я думаю, что туда пройдет достаточно новых политиков. Поэтому далеко не факт, что все главы комитетов сохранят свои посты. С другой стороны, и все менять — это неправильно. Я думаю, что, как всегда, будет средний вариант».

Директор исследовательского центра «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева тоже считает, что делать подобные прогнозы пока рано. «Все зависит от того, как мы войдем в предвыборную гонку, с каким результатом она завершится, какая будет общая конфигурация депутатского корпуса. Что касается обновления, то про него много говорили и говорят, но по факту обновилось пока только правительство, и только в некоторой части»,— резюмирует эксперт.

Мария Макутина, Андрей Винокуров