«Подадим в суд. Не знаю, правда, на кого»

Приаэродромная санитарная зона иркутского аэропорта, которая сейчас ставится на кадастровый учет, ограничит строительство жилья и соцобъектов более чем на половине территории города. Об этом стало известно вчера на депутатских слушаниях в думе Иркутска. Как только процедура регистрации границ зоны завершится, власти не смогут выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов практически на всей территории Правобережного и Октябрьского округов города. Ограничения также распространяются и на 12 муниципалитетов Иркутского района, где идет активная коттеджная застройка. Депутаты предложили подать в суд на Росавиацию, которая потребовала от аэропорта определить «шумовую» зону. Власти города собираются обсудить вопрос с главой ведомства Александром Нерадько, который через неделю прилетает в Иркутск.



Как рассказал на слушаниях заместитель гендиректора ОАО «Международный аэропорт Иркутск» Петр Беликов, приаэродромную санитарную зону начали разрабатывать в 2019 году, руководствуясь действовавшими на тот момент санитарными нормами. В ноябре 2020 года появились новые. 1 марта 2021 года их отменили и ввели другие. «Сейчас мы готовим документацию по выбору подрядчика, который займется корректировкой седьмой подзоны. Она поменяется значительно, уменьшится кратно»,— пообещал господин Беликов. При этом он добавил, что близлежащие к аэропорту земельные участки в ней останутся. Например, район ИВАТУ, где местные власти собираются строить суворовское училище и даже получили одобрение президента страны Владимира Путина. «Всем понятно, что аэропорт Иркутска — это не тот объект, который благополучно влияет на городскую среду»,— сказал Петр Беликов.

Речь идет о так называемой седьмой подзоне, включающей территории, на которые распространяется шумовое воздействие от взлетающих и приземляющихся самолетов. Само понятие «приаэродромные территории» появилось в Воздушном кодексе РФ в 2017 году, после чего Росавиация потребовала от каждого аэропорта разработать свою зону, в том числе самую большую седьмую «шумовую» подзону.

Ускорить разработку проекта санитарной зоны от иркутского аэропорта требовала прокуратура. «У нас было представление транспортного прокурора, что мы срываем срок исполнения федерального закона. А затем Байкало-Ангарская транспортная прокуратура выходила с иском в суд, чтобы принудить нас установить эту зону»,— рассказал депутатам господин Беликов.

«А как же те дома, которые уже построены? Нам теперь надо расселять жителей?» — спросил его спикер думы Евгений Стекачев. «Закон четко определил, что все как есть, так есть. Но нового ничего строиться не может»,— пояснил господин Беликов.

Глава градостроительного комитета мэрии Евгений Харитонов сказал, что зона покрывает более 50% территории города, в том числе почти полностью — самые перспективные в плане строительства Правобережный и Октябрьский округа. Кроме того, в нее попадают 12 муниципальных образований Иркутского района, где идет активная коттеджная застройка. Как только зона будет поставлена на кадастровый учет, власти не смогут выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов на этой территории. Причем запрет на ввод коснется всех объектов, разрешения на строительство которых выдавались до 1 января 2020 года. «Процесс остановить нельзя. Когда завершится — неизвестно. Может быть, завтра, а может, через полгода»,— сказал господин Харитонов о постановке зоны на кадастровый учет.

«А если в суд подать? Мне кажется, это самый быстрый путь. Но я не понимаю, на кого мы будем подавать»,— предложил Евгений Стекачев. «На Росавиацию»,— полетели подсказки со всех концов зала. Гос­подин Стекачев также сказал, что когда иркутский авиазавод, расположенный в Ленинском округе Иркутска, установит свою шумовую зону, «тогда точно город переносить будем».

«Ситуация из ряда вон выходящая»,— заявил мэр Иркутска Руслан Болотов. Он сказал, что при разработке седьмой «шумовой» зоны рассчитывался максимальный уровень воздействия. «Шумовое воздействие рассчитывается по максимуму — от широкофюзеляжных самолетов класса А380. На моей памяти такой у нас в Иркутске один раз аварийно приземлился, и раз в полгода прилетает при хорошем раскладе»,— сказал господин Болотов. Он добавил, что от автомобилей на улицах города шума больше, чем от самолетов, и пообещал написать запрос в прокуратуру. «Речь идет о существенном ухудшении жизни горожан, ведь мы совершенно точно не сможем развивать социальную сферу, сорвем исполнение всех национальных проектов, не выполним планы по строительству нового жилья»,— сказал гос­подин Болотов. Он также сообщил, что намерен обсудить эту ситуацию с главой Росавиации Александром Нерадько, который в конце марта приезжает в Иркутск с рабочей поездкой.

Также на слушаниях было решено потребовать от губернатора Иркутской области Игоря Кобзева ускорить процесс строительства нового аэропорта за пределами Иркутска, который обсуждается больше 15 лет.

Екатерина Еременко, Иркутск