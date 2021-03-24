Шойгу отменил приказ Сердюкова о рассекречивании архивов ВОВ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отменил приказ «О рассекречивании архивных документов Красной армии и Военно-морского флота за период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Соответствующий приказ издал его предшественник Анатолий Сердюков, возглавлявший военное ведомство в 2007–2012 годах.

Распоряжение господина Шойгу было опубликовано на портале правовой информации в понедельник, 22 марта, хотя министр подписал документ еще в ноябре 2020-го. Минобороны РФ пояснило, что отмененный приказ был неактуальным и одновременно было приказано рассекретить более широкий перечень документов о Второй мировой войне.

«Отмена нормативных актов Минобороны России, касающихся рассекречивания архивных документов периода Великой Отечественной войны, обусловлена введением в действие нового приказа министра обороны, существенно расширяющего временной исторический интервал и перечень доступных для исследования новых архивных документов Второй мировой войны»,— рассказали в министерстве.