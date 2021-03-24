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В Ленобласть доставили новую партию вакцины «Спутник V»

Ленинградская область получила новую партию вакцины от COVID-19 «Спутник V» в количестве 11800 комплектов. Поставка прибыла на предприятие «Ленфарм».

Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации. Отмечается, что вакцину доставят по районным больницам для продолжения прививочной кампании уже в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что с 22 марта по 20 апреля регион получит в общей сложности 16200 комплектов вакцины.

На сегодняшний день в Ленобласти сделали первый укол «Спутника V» 62697 человек, а полностью привиты уже 40582 жителей региона.

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