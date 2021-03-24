Музей-заповедник «Петергоф» откроет Екатерининский корпус после реконструкции в мае

Екатерининский корпус государственного музея-заповедника (ГМЗ) «Петергоф» откроется для посетителей после реставрации 20 мая. Сейчас специалисты музея занимаются приемом экспонатов.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на гендиректора «Петергофа» Елену Кальницкую. До 20 мая сотрудники ГМЗ должны успеть принять более 700 экспонатов, ранее временно выставлявшихся в московском музее-заповеднике «Царицыно».

Напомним, первая с послевоенных лет комплексная реставрация ГМЗ «Петергоф» началась в 2018 году.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что после 11-месячного перерыва в Петергофе вновь открывается пять музеев.