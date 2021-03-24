«Мир тела» оскорбил россиян

Александр Бастрыкин поручил проверить скандальную выставку человеческих тел на ВДНХ. Организаторы экспозиции в ответ на это заявили, что полностью соблюдают российские законы и что они стали жертвой недостоверных слухов. Экспозиция под названием «Мир тела» немецкого доктора Гюнтера фон Хагенса открылась 12 марта. На ней представлены реальные человеческие тела и органы, которые прошли специальную обработку. Для экспозиции используют только тела доноров.

В Следственном комитете отметили, что в ряде СМИ высказываются негативные комментарии о выставке, а в интернете распространяется петиция об ее закрытии. Общественники считают, что экспозиция нарушает нравственные ценности и может быть расценена как оскорбление чувств верующих. Следователи планируют изучить ее содержание и соответствие российскому законодательству.

Дать правовую оценку выставке сразу после ее открытия призвал глава СПЧ Валерий Фадеев. Он заявил, что в России человеческие тела могут использоваться только в медицинских, научных и учебных целях, а у организатора экспозиции, компании «Ротекс» нет таких полномочий.

“Ъ FM” обратился к Валерию Фадееву с вопросом, не изменилась ли его позиция по этому поводу: «Позиция не изменилась. Это необычная история, необычная выставка. Протесты были во многих странах. Я-то считаю, что к этому надо отнестись спокойно, без протестов, без демонстраций, что, собственно, к счастью, и происходит. И дать именно правовую оценку.

И статья, о которой сейчас говорят, — оскорбление чувств верующих, — я думаю, что она не вполне подходит, это неочевидная статья. Есть статья надругательство над телами. Может быть, но тоже вряд ли. Я не юрист, но если есть жалобы граждан, они должны быть каким-то образом просмотрены.

Если никаких правовых причин как-то воздействовать на эту выставку нет, то и не надо этого делать.

Я считаю, что нельзя переводить дискуссию вокруг выставки во внеправовую плоскость».

Организаторы экспозиции заявляют, что она помогает узнать больше об устройстве человеческого тела, а экспонаты демонстрируют анатомические аспекты в таком формате, который невозможно произвести в книгах или изображениях.

Кроме того, организаторы указывают, что выставка прошла этическую экспертизу. Перед ее открытием в США в 2004 и 2017 годах комитет в составе специалистов по богословию, этике и медицине ознакомился с ее содержанием и подписал разрешающий документ.

Москвичка Алена Задорожная, которая побывала на экспозиции на ВДНХ, считает, что ничего шокирующего там нет. Напротив выставка, действительно, помогает узнать больше о строении человеческого тела.

«Судя по описаниям, это все настоящие некогда живые человеческие тела, но они прошли специальную обработку и вместо воды в организм был закачен быстротвердеющий пластик. На самом деле все это выглядит, я бы не сказала, что по-настоящему, потому что все равно видно, что это уже не совсем живое тело, что это не совсем настоящая кожа, не совсем настоящие ткани, но все это очень красиво сделано, очень аккуратно, никакой пошлости в этом нет. Меня, например, заинтересовали сосуды в почках, они были полностью изъяты из самого органа и, видимо, помещены в какой-то специальный раствор. Это дает возможность понять, как на самом деле происходит кровообращение в отдельных органах. Также была кровеносная система кисти руки, был представлен кишечник, легкие, сердце, половые органы. Все это находится под стеклом, естественно, ничего потрогать нельзя. Но есть подробные описания, при необходимости даже можно включить аудиогид, который бесплатно на этой выставке выдается. Его можно скачать на телефон. По большому счету, все это показывают в учебниках по биологии для старших классов, но при этом в них это все представлено в виде рисунков, каких-то абстрактных схем. Возможно, не всегда они выглядят реалистично. Здесь можно увидеть все это в 3D-формате со всех сторон, посмотреть, как на самом деле все работает.

Если говорить о критиках, которые выступают за закрытие этой выставки, то у меня складывается впечатление, что такие заявления делают те, кто не был на этой выставке. Что-то я не слышала таких заявлений, например, по поводу питерской Кунсткамеры, где представлены еще более жуткие экспонаты, например, с отклонениями в развитии. На этой выставке такого нет, здесь реально показаны работа мышц, тела, каких-то отдельных органов. Критикам нужно просто сходить и посмотреть своими глазами, послушать и почитать, что про это говорят, и, возможно, их мнение изменится».

С просьбой запретить экспозицию «Мир тела», помимо прочего, выступает партия «Коммунисты России». Кроме того, ее раскритиковали в Русской православной церкви.

Впрочем, юристы оснований для правовых претензий не видят. Единственное, что могли бы предпринять организаторы, чтобы точно избежать судебных исков, — это поднять возрастной ценз, отмечает управляющий партнер компании Asterisk Владимир Хантимиров. Сейчас ограничение составляет 12+.

«С юридической точки зрения, никакого состава преступления я здесь точно не вижу. Скорее, здесь может идти речь о том, что при пристальном внимании будут искать какие-то огрехи, возбуждать административное дело и пытаться приостановить деятельность этой выставки, если будут приняты соответствующие решения. Но по факту никаких правонарушений здесь нет.

Я бы посоветовал организаторам, если они это еще не делают, предупреждать о том, что там демонстрируется, чтобы люди были к этому готовы, чтобы не было случайных посетителей, которых могут сильно шокировать представленные экспонаты.

Если люди будут предупреждены, они будут осознанно туда идти, и это будут лица старше 18 лет, я, честно говоря, не вижу причин привлекать столько внимания к этой истории. Кто захочет — пойдет, кто не захочет — нет.

Одним из вопросов, который нужно будет решить, может стать возрастное ограничение 12+. Я бы сделал ограничение явно18+, и тогда по идее вопросов быть не должно. С другой стороны, если будет использован какой-то инструментарий, то будут пытаться задействовать какие-то стандартные алгоритмы, начиная от масочного режима и заканчивая тем, что, условно, не обеспечивается надлежащий порядок информирования. Но, честно говоря, думаю, что до этого не дойдет.

В то же время здесь не работает статья об оскорблении чувств верующих, так как эта выставка закрытая, на нее могут попасть только те, кто желает это сделать, это все равно что пытаться закрыть медицинский факультет, который готовит, к примеру, патологоанатомов. Я не вижу здесь никаких оснований говорить о том, что в массах нарушаются права верующих. Если человек верующий, он может просто туда не ходить», — отметил Владимир Хантимиров.

На сайте выставки говорится, что за последние 20 лет свои тела для пластинации передали более 19 тыс. человек. За все время работы экспозиции ее посетили больше 50 млн человек по всему миру.

Анна Никитина