Мэр Майкопа Андрей Гетманов задержан по подозрению в вымогательстве

Следственное управление СКР по республике Адыгея возбудило уголовное дело о вымогательстве (ч.3 ст.163 УК РФ) в отношении главы города Майкопа, чиновник задержан, сообщила пресс-служба ведомства. Фамилия фигуранта дела не публикуется, главой города с 2018 года является Андрей Гетманов.

Уголовного дело в отношении мэра республиканской столицы Адыгеи возбуждено по материалам ФСБ. Следствие полагает, что в 2018 году чиновник потребовал от своего знакомого предпринимателя совершить обмен земельными участками на территории Майкопского района Адыгеи. Предприниматель отказался, так как предложенный ему участок был на 5 млн руб. дешевле участка, принадлежащего ему. Тогда глава Майкопа, по версии следствия, начал высказывать предпринимателю угрозы физической расправы, вплоть до убийства. Опасаясь за свою жизнь, мужчина согласился на заведомо невыгодную сделку и передал Андрею Гетманову свой участок.

В пресс-службе администрации Майкопа ситуацию с задержанием главы города не комментируют.

Согласно данным биографической справки, опубликованной на официальном сайте горадминистрации Майкопа, Андрей Гетманов родился в 1965 году в Краснодаре. В 1987 году окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. главного маршала артиллерии Неделина М.И. по специальности «Системы управления летательных аппаратов». Служил на космодроме «Байконур». Участвовал в работах по подготовке к пуску ракетно-космической системы «Энергия-Буран». По окончании военной службы с 1995 по 2017 год руководил майкопским ООО «Монтаж», которое специализируется на строительстве систем газоснабжения и газораспределения. Является депутатом Госсовета-Хасэ Республики Адыгея. Отмечен высшей наградой Госсовета-Хасэ – Почетным знаком «Закон. Долг. Честь».

Анна Перова, Краснодар