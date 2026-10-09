Росимущество выставило на продажу «Уралбиофарм» за 977 млн рублей
09.10.2026, 12:53
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом намерено продать 99,995% акций екатеринбургского фармацевтического предприятия «Уралбиофарм». Начальная цена пакета составляет 977,1 млн руб. Напомним, в 2023 году суд изъял в доход государства «Уралбиофарм» у экс-депутата Госдумы РФ Малика Гайсина.
Росимущество выставило на электронный аукцион 200,04 млн обыкновенных именных акций АО «Уралбиофарм». Шаг аукциона составит 48,8 млн руб., размер задатка — 195,4 млн руб. Аукцион назначен на 9 ноября. Заявки на участие принимаются до 3 ноября.
«Уралбиофарм» специализируется на производстве лекарственных препаратов. Компания зарегистрирована в Екатеринбурге на улице Куйбышева, 60. По данным извещения, на конец 2025 года в обществе работали 503 человека. Средняя заработная плата с учетом районного коэффициента составляла 86,3 тыс. руб. Генеральным директором компании является свердловский депутат Александр Серебренников.
По данным бухгалтерской отчетности, выручка «Уралбиофарма» в 2025 году составила 1,22 млрд руб. против 1,32 млрд руб. годом ранее. Убыток от продаж достиг 99,5 млн руб., тогда как в 2024 году компания получила прибыль от продаж в размере 217,6 млн руб. Чистая прибыль сократилась с 66,6 млн руб. до 1,05 млн руб.
В состав активов предприятия входит производственная недвижимость в Екатеринбурге, включая здания и земельные участки на улице Куйбышева и улице Климовской. В документах также перечислены объекты недвижимости в других районах Свердловской области, а также в Мурманске.
Как указано на сайте компании, АО «Уралбиофарм» является российским фармацевтическим предприятием с более чем 90-летней историей. Выпуск продукции начался в 1930 году. В продуктовый портфель компании входят препараты различных фармакотерапевтических групп, в том числе жизненно необходимые, и бренды, предназначенные для симптоматического лечения вирусных и простудных заболеваний.
Продажа проходит в рамках приватизации федерального имущества.