Росимущество выставило на продажу «Уралбиофарм» за 977 млн рублей

По данным бухгалтерской отчетности, выручка «Уралбиофарма» в 2025 году составила 1,22 млрд руб. против 1,32 млрд руб. годом ранее. Убыток от продаж достиг 99,5 млн руб., тогда как в 2024 году компания получила прибыль от продаж в размере 217,6 млн руб. Чистая прибыль сократилась с 66,6 млн руб. до 1,05 млн руб.