Смешение тейлоринга с дрессмейкингом по классическим образцам

Ким Джонс сделал капсульную коллекцию по мотивам своей первой кутюрной коллекции для Fendi, показанной в конце января. Капсула эта еще и строго лимитирована — она будет продаваться только две недели, с 15 по 29 апреля, и только в девяти бутиках по всему миру

Ким Джонс, новый художественный директор женских коллекций Fendi, начал свою карьеру на этом посту с коллекции, показанной во время недели haute couture, и в этой женской коллекции было несколько мужских луков, представленных моделями-мужчинами, чьи лица были накрашены, а наряды являли некую незавершенность, стадию перехода — от платья к пиджаку, от рубашки к платью,— и они стали едва ли не самыми интересными во всей коллекции. Если учесть, что Ким Джонс посвятил ее «группе Блумсбери» в целом и роману «Орландо» Вирджинии Вулф в частности, то именно в такой гендерной текучести можно найти наиболее, пожалуй, зримый референс.

Конечно, экономическая теория кейнсианства, проблемы образования и прочих прав женщин, постимпрессионистические художественные практики, литература «потока сознания», сексуальная свобода и вопросы гендера — словом, то, что составляло круг интересов лондонских интеллектуалов, входивших в «группу Блумсбери» между двумя мировыми войнами,— все это не пересказать языком кройки и шитья. Для Кима Джонса «Блумсбери» — это скорее личные воспоминания: он вырос в Суссексе, в Родмелле, совсем рядом с фермой Чарльстон, летней резиденцией «группы Блумсбери», часто бывал там, видел фрески, нарисованные Ванессой Белл, старшей сестрой Вирджинии Вулф, и художником Дунканом Грантом, и называл свою первую коллекцию для Fendi путешествием из Блумсбери в Боргезе.

Очевидно, что в капсульной коллекции нет тех самых фресок, воспроизведенных в виде вышивки бисером в кутюрной коллекции, как нет и шелка с эффектом мраморов галереи Боргезе,— но в ней сохранилась общая идея андрогинности, и вот как раз ее Ким Джонс и переводит на язык тейлоринга, то есть пошива классического мужского костюма,— и дрессмейкинга, то есть пошива женского платья. Смешение одного с другим и переход одного в другое — вот чему посвящены все семь луков капсульной коллекции. Но самые, пожалуй, эффектные среди них те, в которых преобладает что-то одно — строгий черный брючный костюм под горло с воротником-галстуком; широкое белое платье в пол из сатинового шелка, без рукавов, с изящно задрапированной горловиной; черное викторианской платье-миди из шерсти, с широкими манжетами на длинных рукавах, защипами под грудью и строгим отложным воротником под горлом.

Отзвуки вышивки бисером, впрочем, можно обнаружить в жемчужинах, которыми отделаны контуры сумок-багетов, или в принтах сумок Peekaboo, все они специально выпущены для этой коллекции. Кроме того, тут есть туфли-балетки с вышитой бисером монограммой Karligraphy (эта монограмма есть и на одежде), а также широкие сапоги из шелка-сатина. Отдельная история — это украшения из барочных жемчужин, кристаллов горного хрусталя и смолы, которые тоже входят в коллекцию. Кстати, художественным директором украшений Fendi после прихода Кима Джонса стала Дельфина Делеттре, старшая дочь Сильвии Вентурини-Фенди, которая давно занимается собственной маркой ювелирных украшений.