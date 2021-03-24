Руководители южных отделений «Яблока» выступили в защиту ингушских оппозиционеров

Как сообщил “Ъ” руководитель Ставропольского регионального отделения «Яблока» Виталий Зубенко, председатели пяти отделений партии выступили с заявлением «о недопустимости необоснованного преследования лиц, оппонирующих отдельным чиновникам либо власти вообще», в котором также выразили поддержку политзаключенным.

В заявлении, которое разместил в своем блоге правозащитник Магомед Муцольгов, политики напомнили о том, что в настоящее время в Ессентуках проходит процесс по делу лидеров и участников народного протеста в Ингушетии, вызванного решением о пересмотре границ между Ингушетией и Чечней, уже получивший название «ингушское дело». Среди обвиняемых, которые около двух лет находятся под арестом, «порядочные, заслуженные и уважаемые в Ингушетии», в том числе старейшины Малсаг Ужахов, Ахмед Барахоев и деятель культуры Зарифа Саутиева. Как отмечается в заявлении, оснований для ареста, изоляции от общества всех семерых подсудимых «не было и нет»: «Все они характеризуются исключительно с положительной стороны и вызывают доверие у нас».

11 марта 2021 года Кисловодский горсуд принял решение изменить госпоже Саутиевой меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Однако спустя несколько дней Ставропольский краевой суд решение суда первой инстанции отменил, вернув женщину в СИЗО. Постановление краевого суда представители «Яблока» охарактеризовали как незаконное и несущее «исключительно политический характер».

Арест и суды участников ингушского протеста «яблочники» назвали репрессиями против оппонентов, которые в конечном счете ведут к «росту недоверия населения к федеральной и региональной властям со стороны жителей не только Ингушетии, но и других регионов страны», и потребовали «освобождения и прекращения уголовного преследования участников массовых протестных акций в Ингушетии».

Участники процесса после возвращения Зарифы Саутиевой объявили голодовку. 23 марта из-за состояния здоровья подсудимых очередное заседание было перенесено на 30 марта.

Ранее с просьбой освободить оппозиционных активистов к президенту РФ Владимиру Путину уже обращались ингушские старейшины и богословы.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Ингушские богословы попросили за активистов».

Александра Ларинцева, Пятигорск