Меркель извинилась за карантин на Пасху и отменила его

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила решение об ужесточении действующего в стране карантина на пасхальные праздники. Она назвала усиление ограничительных мер ошибкой и принесла гражданам свои извинения. Карантин в ФРГ действует с начала ноября 2020-го.

В понедельник, 22 марта, госпожа Меркель договорилась с главами 16 германских регионов продлить карантин до 18 апреля. Планировалась, что на Пасху введут более жесткие ограничения: на пять дней хотели закрыть почти все магазины, что вызвало недовольство граждан.

Сегодня, 24 марта, госпожа Меркель провела еще одно экстренное совещание с главами регионов. По его итогам было решено отказаться от ужесточения карантина, вместо этого немцев призвали остаться на пасхальные праздники дома.

«Это моя ошибка»,— сказала канцлер ФРГ журналистам, добавив, что несет «всю ответственность» за принятое решение. «Все это привело к дополнительной неопределенности, за что я прошу всех граждан меня простить»,— добавила она (цитата по AFP).

По последним данным, в Германии число заболевших коронавирусом превысило 2,6 млн человек, страна выходит в топ-10 по числу заболевших COVID-19. В начале марта ФРГ начала ослаблять ограничения, но в стране быстро распространились новые, более заразные мутации вируса.

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