«Водоканал Санкт-Петербурга» получит 145 млн рублей на содержание снегоплавильных пунктов

В 2021 году «Водоканал СанктПетербурга» получит из городского бюджета 145 млн рублей на содержание снегоплавильных и снегоприемных пунктов. Это почти на 10 млн больше прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба петербургской администрации. Решение об этом было принято 24 марта на рабочем совещании Александра Беглова с членами городского правительства. Господин Беглов отметил, что в осенне-зимний период система по утилизации снега работала в штатном режиме, но необходимо строительство новых снегоплавильных станций. «В каждом районе должны быть также временные места для складирования снега. Они должны быть оборудованы видеокамерами и всем необходимыми инструментами учета», — добавил он.

Как писал “Ъ-СПб”, «Водоканалу Санкт-Петербурга» ранее выделили субсидии на содержание снегоплавильных и снегоприемных пунктов для возмещения недополученных предприятием доходов.