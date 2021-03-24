УФАС по Башкирии приостановило аукцион на закупку ноутбуков для медучреждений

Управление ФАС по Башкирии приостановило аукцион на поставку 1340 ноутбуков в медучреждения республики начальной стоимостью 80,4 млн руб. из-за жалобы челябинского ООО «Биомика», сообщается на сайте госзакупок. Итоги аукциона, который был объявлен ГКУ «Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Республики Башкортостан», планировалось подвести 26 марта. Ноутбуки нужно было доставить на склад ГУП «Башфармация» в Уфе в течение 60 дней с момента заключения контракта. Они должны были быть направлены в 122 медучреждений Башкирии.

Как следует из жалобы, заказчик нарушил закон о контрактной системе в сфере закупок. В частности, ГКУ указало в аукционной документации дополнительные характеристики ноутбуков, не предусмотренные позицией каталога товаров. Также, по мнению компании, были нарушены правила подготовки обоснования невозможности соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции из иностранных государств и неправомерно установлен 36 месячный гарантийный срок, «поскольку не все производители ноутбуков устанавливают гарантийный срок 36 месяцев».

«Биомика» просит УФАС приостановить процедуру определения поставщика, провести внеплановую проверку и обязать заказчика устранить нарушения.

ООО «Биомика», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в феврале 2015 года. Компания занимается арендой и лизингом офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику. Владельцы — Сергей Пронин и Максим Кабанов. В 2020 году компания заключила 21 госконтракт на общую сумму 31,72 млн руб.

Майя Иванова