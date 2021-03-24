Еще одна сеть АЗС в Прикамье повысила цены на бензин

Вторая по числу заправок в Пермском крае сеть — «Нефтехимпром» повысила розничную цену на топливо. Литр бензина марки АИ-92 на АЗС сети сейчас стоит 46,50 руб., АИ-95 — 48,60 руб., дизельного топлива — 51,20 руб. В начале недели 92-й бензин стоил 45,10 руб. за литр, 95-ый — 48,30 руб., дизель — 51 руб.

Ранее краевое управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России выявило необоснованное повышение цен на топливо на ряде заправок лидера по числу АЗС в регионе ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Ведомство установило, что на четырех автозаправочных станциях сети цены на 50 коп. превышают общий уровень цен на АЗС компании в Пермском крае. Антимонопольная служба выдала «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукту» предупреждение о необходимости снизить стоимость бензина.