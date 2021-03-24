«Татнефть» рассмотрит вопрос о создании филиала в Казахстане

Компания «Татнефть» намерена на заседании совета директоров рассмотреть вопрос о создании филиала в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Отмечается, что заседание совета пройдет 31 марта, в среду.

В 2020 году компания заключила шестисторонний договор о принципах участия в развитии индустрии машиностроения Казахстана. Документ также подписали представители ООО «Управляющая компания "Татнефть-Нефтехим», правительства Казахстана, Allur Tyres, KamaTyresKZ и АО «Группа Компаний Аллюр». Стороны планируют создать на территории Казахстана современное высокотехнологичное производство автокомпонентов.

В компании отметили, что подобное производство обойдется в 20,9 млрд руб. Из общей суммы «Татнефть» и «Аллюр» инвестируют 3,5 млрд.

"Ъ-Казань"