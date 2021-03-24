Вице-премьер Борисов предупредил о возможных разрывах контрактов из-за санкций США

Санкции США против России могут повлечь за собой разрыв контрактов без предупреждения российской стороны, заявил вице-премьер Юрий Борисов. По мнению вице-премьера, под критерии ограничений можно подвести практически любую продукцию.

«Те (контракты.— “Ъ”), которые они захотят, те и разорвут. Там же ведь написано про высокотехнологичную продукцию — под нее можно подвести все, что угодно. В одностороннем порядке с этим механизмом можно обеспечивать реализацию своих собственных интересов одним росчерком пера. Я думаю, и предупреждать не будут. Они будут в одностороннем порядке это делать. И все»,— сказал господин Борисов.

Ранее Юрий Борисов заявил, что американские ограничительные меры могут коснуться авиаотрасли и привести к разрыву действующих контрактов. «Вот вы имеете контракты во всех областях. Авиация как живой пример с гарантированными поставками различной западной продукции. И вот по решению кого-то, какого-то дяди, берет (американская компания.— “Ъ”) и в одностороннем порядке его расторгает. Разве можно строить деловые отношения в такой ситуации?» — сказал он.

Минторг США с 18 марта расширил ограничения на экспорт в Россию в ответ на предполагаемое отравление оппозиционера Алексея Навального химическим оружием. Речь, в частности, идет про оборонный экспорт. Исключения будут сделаны в космической сфере: экспорт по этой линии будет ограничен через полгода переходного периода. Также США отказывают России в предоставлении каких-либо кредитов, кредитных гарантий или иной финансовой помощи.

2 марта США и ЕС также ввели персональные антироссийские санкции из-за дела Алексея Навального. Под ограничения попали высокопоставленные должностные лица России, научные организации и компании. Россия намерена ответить на санкции.

Подробнее о новых санкциях — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».