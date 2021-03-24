В строительство завода по производству полиэтилена в Камбарке могут вложить 188 млрд рублей

Строительство комплекса по переработке нефтяного сырья и производству полиэтилена и полипропилена предполагает более 188 млрд руб. инвестиций. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев, который провел встречу по вопросу реализации проекта.

В собрании также участвовали глава Камбарского района, представители инвестора ООО «Удмуртская нефтехимическая компания» и специалисты компании «Hyundai Engineering Co. Ltd», которая определена генподрядчиком по строительству завода. Мощность объекта составляет до 2 млн тонн сырья в год. Его строительство позволит создать более 1 тыс. новых рабочих мест.