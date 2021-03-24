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В Петербурге запустят производство электронных модулей

В Петербурге при поддержке корпорации МСП и Фонда развития промышленности запустят производство телекоммуникационного оборудования.

Новый цех сможет выпускать до 260 тыс. электронных модулей в год, которые применяются в радиоэлектронике, приборостроении, фотонике, светотехнике. К 2025 году выручка компании должна достигнуть 3,7 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе МСП, корпорация предоставила гарантию на 189 млн рублей в качестве обеспечения по займу «Русской телефонной компании». Он составляет 270 млн рублей.

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