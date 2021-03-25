Все круги каскада

Короткая программа в состязаниях женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме вывела главную фаворитку турнира — россиянку Анну Щербакову — на первую строчку. Считавшаяся ее основной соперницей Александра Трусова тем временем не справилась с прыжковой частью выступления и осталась только 12-й. Это, однако, не означает, что Трусова окончательно выбыла из борьбы за медали. Основное противостояние российских фигуристок придется на произвольную программу, где каждая из них намерена исполнить по несколько сложнейших четверных прыжков.

В короткой программе на стокгольмском чемпионате мира, стартовавшем в среду, три российские фигуристки выступили по-разному. Являющаяся фавориткой мирового первенства Анна Щербакова показала свой уровень. Она чисто выполнила классический для ее короткой программы прыжковый набор с самым сложным каскадом из возможных — тройным лутцем в связки с тройным ритбергером, поэтому вполне ожидаемо стала первой.

Елизавета Туктамышева, которая считалась до начала мирового первенства слабым звеном российской команды, сумела выдать безупречный прокат с тройным акселем и проиграла, кроме Щербаковой, только очень сильной японке Рике Кихире.

Александра Трусова тем временем потерпела провал. Она решила не идти на риск, но не справилась даже с облегченным контентом. Фигуристка, которая прыгает все существующие четверные прыжки (в короткой программе они запрещены) и которая практически никогда не срывает тройные, очень неудачно приземлилась после сольного лутца и осталась без каскада, самого дорогого элемента программы. На другом прыжке — флипе — судьи обнаружили у фигуристки неясное ребро, что также привело к снижению баллов.

Тем не менее интрига перед произвольной программой, которая состоится в пятницу, сохраняется. Cлишком мизерная разница в баллах между лидерами: у Анны Щербаковой — 81,00, у идущей вслед за ней японки Рики Кихиры — 79,08, у замыкающей тройку Туктамышевой — 78,86. По сути, два балла — это даже меньше, чем фигуристка может получить за хорошо исполненное вращение. Поэтому в произвольной программе у любой из этих трех фигуристок точно шанс побороться за победу.

Тем более что у каждой из них есть свои козыри. Анна Щербакова, вероятно, будет усложняться по максимуму и вставлять в произвольный прокат три четверных прыжка. Если судить по выступлениям Щербаковой в текущем сезоне, наполнит она свою программу самыми дорогостоящими прыжковыми элементами — четверными флипом и лутцем. Правда, на тренировках в Стокгольме у спортсменки выкатать чисто такой контент пока не получалось. Однако перед чемпионатом России, который фигуристка выиграла в декабре в третий раз подряд, ситуация была примерно такая же, но тогда настроиться на чистый прокат и победить Анне Щербаковой не помешала даже пневмония.

Японка Рика Кихира в пятницу, кажется, будет идти ва-банк и, кроме двух тройных акселей, попробует прыгнуть четверной сальхов. Без него бороться с российскими фигуристками японка, которая на протяжении трех последних сезонов стабильно уступала как раз только россиянкам, не сможет. Впрочем, далеко не факт, что даже с таким уровнем сложности Кихира сможет одолеть Щербакову при чистом прокате обеих.

Самая титулованная на чемпионате мира спортсменка — Елизавета Туктамышева выглядит аутсайдером в «золотой» схватке. Дело в том, что стабильных четверных в ее арсенале нет, а вторая оценка не настолько велика, чтобы ею компенсировать отставание. Однако в произвольной программе россиянки — два тройных акселя, что уже звучит весьма солидно. Кроме того, фигуристка отточила каскад из тройных лутца и тулупа, а также подтянула качество исполняемых ею вращений и дорожек. В короткой программе судейская бригада оценила все вращения на максимальный, четвертый уровень, дорожку — на третий.

Из борьбы за медали, что примечательно, не выключилась Александра Трусова. В том случае если бы речь шла о другой фигуристке, можно было бы утверждать, что 12-е место — это приговор. Однако Трусова является исключением из правил. В арсенале фигуристки — пять четверных прыжков, которые на тренировках в Стокгольме фигуристка уже в произвольной программе выкатывала и которые даже при таком колоссальном отставании могут вывести Трусову в лидеры. Это довольно большой риск, но сейчас ей терять в принципе нечего.

Екатерина Ремизова