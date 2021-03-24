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Назначен новый управляющий директор ЧТПЗ

Управляющим директором Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) назначен Валентин Тазетдинов. Также он стал генеральным директором АО «СОТ» и завода ЭТЕРНО, сообщает пресс-служба ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК). Также назначен управляющий директор Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ). Им стал Владимир Топоров.

«Перед управляющими директорами поставлена задача по оперативному решению вопросов в рамках интеграции в состав ТМК новых предприятий, выполнению производственной программы и развитию производственных площадок», – сообщает пресс-служба ТМК.

С 2015 года управляющим директором ЧТПЗ был Евгений Губанов. Валентин Тазетдинов ранее занимал посты управляющего и исполнительного директоров ЧТПЗ, гендиректора ЭТЕРНО, директора по качеству и технологии группы ЧТПЗ, а также работал техническим директором ТМК и директора по качеству Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в ТМК. Владимир Топоров с 2009 года занимал должность технического директора Северского трубного завода (входит в ТМК).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ТМК приобрел 86,54% акций ПАО «ЧТПЗ» у контролирующего акционера Андрея Комарова за 84,2 млрд руб. Ранее генеральным директором Челябинского трубопрокатного завода был избран гендиректор ПАО «ТМК» Игорь Корытько.

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