Подводные ямы ярославских дорог

На дорогах Ярославля, с которых постепенно сходит снег, продолжается ямочный ремонт, на который бюджет города выделил 6 млн руб. Планируется отремонтировать около 4 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. В мэрии рассказали, что больше половины объема работ уже выполнено подрядчиком – «Яравтодор». Ремонт проводится на наиболее поврежденных участках дорожной сети, а также по предписаниям ГИБДД. Эксперты считают, что ямочный ремонт, это временная мера, подходящая лишь для поддержания дороги до летнего ремонта.

В Ярославле возобновился ямочный ремонт улично-дорожной сети города. Главная задача такого ремонта - привести в порядок дороги после зимы. В этом году ямочный ремонт проходит в сложных условиях.

Сейчас, в связи с наступлением оттепели, не вывезенный с улиц города снег начал таять. На многих дорогах образовались большие лужи, которые скрывают ямы, представляя опасность для водителей и пешеходов. Практически ежедневно поступают сообщения о ДТП и других происшествиях из-за плохого состояния дорог, затопленных талой водой.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что 23 марта общественники из группы «Дороги Ярославской области» обратились с просьбой закрыть движение по Яковлевскому проезду в Заволжском районе и отремонтировать его. Легковые автомобили на дороге в этом проезде не могут преодолеть большую лужу, глубиной около метра. Похожая ситуация сложилась недалеко от Яковлевского проезда на улице Мирной. Ранее сообщалось, что из-за скрытой в воде ямы на дороге возле ТЦ «РИО» в Дзержинском районе пробили колеса пять машин подряд.

В пресс-службе мэрии пояснили, что ямочный ремонт возобновился с наступлением подходящих погодных условий. Он ведется литым асфальтом на наиболее проблемных участках автодорог. Пресс-служба пояснила, что проведение ремонта литым асфальтом допускается и в зимнее время при отрицательной температуре воздуха, но не ниже минус 10 градусов. Применяемая для ремонта асфальтобетонная смесь должна иметь температуру не менее 240 градусов. Укладку асфальта можно проводить в безветренную погоду, только на сухую и чистую поверхность.

По данным мэрии, на проведение зимнего ямочного ремонта в Ярославле выделено 6 млн руб. Всего планируется отремонтировать около 4 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия, уже отремонтировано около 2,6 кв. м.

В мэрии уточнили, что работы уже выполнены на проспекте Октября, а также на Ленинградском, Московском и Фрунзенском проспектах. Кроме того, ямочный ремонт проведен на улицах Корабельная, Советская, а также на Волжской и Которосльной набережных.

В мэрии рассказали, что основные работы по ямочному ремонту в Ярославле проводятся по предписаниям ГИБДД, так как по действующему законодательству, муниципальные власти отвечают за содержание местных дорог и за обеспечение безопасности участников дорожного движения.

По данным мэрии, с начала этого года в адрес «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» поступило пять предписаний от ГИБДД на устранение ям на дорогах. В ГИБДД "Ъ-Ярославль" сообщили, что за 2020 год в Ярославле собственнику дорог было выдано 136 предписаний на устранение недостатков дорожной сети.

Муниципальный контракт на выполнение ямочного ремонта, сроком до 31 марта 2021 года заключен с подрядной организацией ООО «Яравтодор». В подрядной организации рассказали "Ъ-Ярославль", что в этом году выполнение работ осложнялось погодными условиями.

«Условия сложноватые. Гораздо легче работать при температуре минус пять, а в этом году были морозы три недели, и мы вынужденно простаивали, а затем резко потеплело до плюсовых температур, при которых очень много воды от таяния снега»,— отметили в организации.

Главный инженер ООО «Яравтодор» Василий Смирнов рассказал "Ъ-Ярославль", что ямочный ремонт является временной мерой, необходимой для заделки глубоких ям, чтобы обеспечить безопасность движения на дороге до поведения полноценного ремонта.



Он также рассказал о дополнительных проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники организации при проведении ремонта.

«Основная проблема, это некультурные водители, которые оставляют на обочинах дорог, в неположенных для парковки местах, транспортные средства, мешающие производству работ. Мешают и люди, которые подходят и начинают выговаривать работникам свои недовольства»,— сообщил господин Смирнов.

Координатор проекта «Дороги Ярославской области» Темур Абдуллаев считает, что мелкоямочный ремонт дорог, это пустая трата денег.

«Мелкоямочный ремонт, это временная мера для поддержания дороги до летнего ремонта. У нас же он возведен в отдельный вид работ и считается просто ремонтом. Это неправильно»,— пояснил общественник.

Темур Абдуллаев рассказал, что в Ярославле только чуть больше половины дорог можно считать нормативными.

«При составлении рейтингов дорог учитываются несколько параметров, помимо износа асфальта. С точки зрения востребованности, меня, например, огорчает состояние центральных улиц Победы, Комсомольской, Советской. Они загружены и убиты»,— отметил господин Абдуллаев, добавив, что по состоянию асфальтового покрытия наиболее проблемными считаются улицы Пожарского, Гоголя, Сосновая, Папанина и Строителей и это далеко не полный список.

По данным регионального департамента дорожного хозяйства, в этом году, в рамках ведомственной целевой программы «Сохранность автомобильных дорог Ярославской области» на проведение ямочного ремонта в целом по Ярославской области на дорогах регионального значения будет выделено более 207,5 млн руб. В рамках ямочного ремонта, планируется отремонтировать 189 тыс. кв. м. асфальтобетонного покрытия. Выполняет работы подрядная организация «Ярдормост».

Дарья Сабаева