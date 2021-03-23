В Ярославле просят закрыть дорогу на которой в лужах тонут машины

В Заволжском районе Ярославля автомобили не могут проехать по Яковлевскому проезду. Из-за тающего снега на дороге образовались лужи, под которыми скрыты глубокие ямы. Местные жители размещают фотографии застрявших на дороге автомобилей в соцсети.

Рядом с этой дорогой ведется активное жилищное строительство.

«Дома давно там построили и до сих пор строят, и строят. А дорог как не было, так и нет»,— написал один из местных жителей на странице группы «Ярославль LIVE» в соцсети «Вконтакте».

Координатор группы «Дороги Ярославской области» Темур Абдуллаев сообщил “Ъ-Ярославль”, что отправил в ГИБДД обращение с просьбой о перекрытии движения по Яковлевскому проезду до приведения дороги в нормальное состояние.

«Я официальное письмо написал. Но проблема там даже не этого года, поэтому ждем ответа»,— уточнил господин Абдуллаев.

В пресс-службе мэрии Ярославля пока не комментируют данную ситуацию.

Дарья Сабаева