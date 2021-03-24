Пермское УФАС выдало «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукту» предупреждение о снижении цены на бензин

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России усмотрело в действиях ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» признаки нарушения п. 6 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции. Как рассказал журналистам заместитель начальника отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации Пермского УФАС России Дмитрий Шилов, антимонопольное ведомство проверило установленные компанией розничные цены на бензин на различных АЗС региона, и сочло повышение на некоторых заправках необоснованным. Проверка проводилась на основании обращений жителей региона.

По словам Дмитрия Шилова, Пермское УФАС установило, что на ряде заправок «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» цены превышают общий уровень цен на АЗС компании в регионе: 45,15 руб. за литр АИ-92 и ЭКТО-92; 48,67 руб. за литр АИ-95; 48,97 руб. за литр ЭКТО Plus. Так, на четырех заправках (Чернушка, Кудымкар, Кунгур и Кунгурский район) цена за литр бензина АИ-92 (46,05 руб.) на 90 коп. превышает общий уровень, а цена литра бензина АИ-95 (49,17 руб.) и ЭКТО Plus (49,47 руб.) выше общего уровня на 50 коп.

Еще на девяти АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» уровень цен устанавливается в зависимости от времени суток. «Днем с 6:00 до 22:00 цена за литр бензина выше общего уровня на 50–90 коп., а ночью ниже на 10 коп.»,— пояснил Дмитрий Шилов. По его словам, в ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» объяснили повышение цен на ряде АЗС маркетинговым исследованием на предмет эластичности спроса.

«Антимонопольный орган не выступает против маркетинговых исследований. Но мы полагаем, что такие исследования не должны проводиться за счет потребителей и ущемления их интересов»,— заявил Дмитрий Шилов.

По итогам проверки ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» было выдано предупреждение о необходимости снизить розничные цены на автомобильные бензины АИ-92, ЭКТО-92, АИ-95 и ЭКТО Plus на четырех АЗС края до общего уровня цен в регионе, а также прекратить необоснованное повышение цен на бензин АИ-92, ЭКТО-92, АИ-95 и ЭКТО Plus в пиковые часы на восьми АЗС. Предупреждение должно быть исполнено в десятидневный срок с момента его получения. В противном случае УФАС возбудит антимонопольное дело.