Нижегородская полиция интегрирует видеокамеры для раскрытия преступлений

В 2020 году с помощью средств видеонаблюдения системы «Безопасный город» в Нижнем Новгороде было раскрыто 265 преступлений, в четыре раза больше чем городом ранее, рассказал руководитель городского УВД Андрей Басов в отчете перед депутатами гордумы.

По его словам, в настоящее время в полиции идет работа по интеграции в единую систему 2,5 тыс. видеокамер с домофонов жилых домов и около тысячи камер с «умных остановок» общественного транспорта. К празднованию 800-летия Нижнего Новгорода на улицах будет установлено еще 640 видеокамер, рассказал полковник Басов. Он добавил, что видеоконтроль способствует снижению количества зарегистрированных уличных краж и разбойных нападений.

По словам полицейского, в целом уровень преступности в городе незначительно вырос на 2%, отчасти за счет присоединения территории Новинок, где проживает более 11 тыс. жителей. Общая раскрываемость преступлений составила 43%, раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений выросла до 39%.

Иван Сергеев