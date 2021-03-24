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Стоимость реставрации Александро-Невской лавры может составить 6 млрд рублей

Ориентировочная стоимость реставрации 11 зданий Александро-Невской лавры, в том числе Троицкого собора и Федоровской церкви составит 6 млрд рублей. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов. По его словам, средства на работы будут выделены из федерального бюджета. Минобороны РФ и Минкультуры РФ предоставили 405 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для реставрационных работ. Они будут приурочены к 800-летию Александра Невского.

По итогам тендера необходимые документы до конца текущего года подготовит ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские».

В 2014 году года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

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