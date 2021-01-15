Семинарский корпус Александро-Невской лавры отреставрирует компания «Возрождение»

Власти Петербурга в лице подведомственного КГИОП СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры» по итогам проведенного конкурса заключили госконтракт на реставрацию Семинарского корпуса Александро-Невской лавры. Данные работы за 78,6 млн рублей выполнит компания «Возрождение Петербурга», сообщили в пресс-службе Смольного.

Обследование объекта было проведено в 2019 году. Разработан проект реставрации фасадов с лепным декором, известнякового цоколя, фундаментов и южных ворот. Также предполагается восстановить исторические деревянные оконные рамы и двери. Все работы пройдут в рамках программы КГИОП и в соответствии с планом городских мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

Кроме этого, на 2021 год также запланировано проведение текущего ремонта фасадов церкви Благовещения Пресвятой Богородицы и реставрация ворот восточного двора Лавры.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что три церкви на территории Александро-Невской лавры хочет вернуть в свое ведение петербургская епархия РПЦ.