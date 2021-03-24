В Киргизии прекращены уголовные дела против экс-кандидата в президенты Бабанова

Досудебные производства в отношении предпринимателя, бывшего премьер-министра Киргизии и экс-кандидата в президенты Омурбека Бабанова прекращены, сообщил Государственный комитет национальной безопасности страны. При этом господин Бабанов должен будет перечислить в бюджет страны 100 млн сомов (90,4 млн руб.) «в качестве поддержки».

«По результатам расследования уголовных дел, ранее возбужденных со стороны органов прокуратуры и следственных подразделений в отношении бывшего депутата ЖК Кыргызской Республики и кандидата в президенты Кыргызской Республики Омурбека Бабанова и аффилированных с ним коммерческих структур, приняты основанные на законе процессуальные решения о прекращении дальнейшего производства по ним ввиду отсутствия фактов причинения вреда интересам государства, юридических лиц и граждан действиями Омурбека Бабанова и его родственников»,— говорится в сообщении ведомства.

Один из самых богатых людей Киргизии Омурбек Бабанов занимал пост главы правительства в 2011–2012 годах. В 2017 году стал главным соперником Сооронбая Жээнбекова на президентских выборах. После выборов Генпрокуратура Киргизии возбудила против него уголовные дела по обвинению в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и в организации массовых беспорядков. Политик уезжал из страны, но вернулся в республику в 2019 году. В октябре 2020 года он стал одним из кандидатов на пост премьера.

Омурбек Бабанов о возвращении в Киргизию — в интервью “Ъ”.