КСП Новосибирска в 2020 году выявила финансовые нарушения на 1,36 млрд рублей

Контрольно-счетная палата (КСП) Новосибирска при проведении проверок в 2020 году выявила в бюджетных учреждениях города нарушения на 1,36 млрд руб., сообщил в среду на сессии городского совета депутатов председатель КСП Геннадий Шилохвостов.

По его данным, это на 21% меньше, чем было выявлено в 2019 году. Снижение господин Шилохвостов объяснил сокращением случаев нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления финансовой отчетности.

Между тем, объем проверенных средств, по словам главы КСП, в 2020 году составил около 10 млрд руб., в то время как годом ранее, согласно предыдущему отчету, — 16,3 млрд руб. Таким образом, доля выявленных нарушений выросла с 10,5% до 13,6%.

В феврале КСП предупредила власти Новосибирской области об угрозе срыва сроков строительства объектов к МЧМ. Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «На арене сроки тянутся».

Дарья Решетникова