Макрон заявил о возможном вмешательстве в выборы со стороны Турции

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в следующие президентские выборы в стране могут быть попытки вмешательства со стороны Турции. Выборы президента Франции пройдут в 2022 году.

«Будут попытки вмешательства в следующие выборы»,— сказал господин Макрон на телеканале France 5 в рамках документального фильма (цитата по «РИА Новости»). Журналисты спросили, идет ли речь о попытках вмешательства со стороны Турции. «Естественно... И угрозы не завуалированы»,— ответил он.

Президент Франции отмети, что с начала года заметил желание господина Эрдогана восстановить отношения. «Я хочу верить, что этот путь возможен. Но я думаю, что нельзя восстановить (отношения.— “Ъ”), когда есть двусмысленность. Я не могу восстановить отношения, если за спиной продолжаются действия»,— заявил Эммануэль Макрон.

Отношения Турции и Франции ухудшились после инцидента с убийством педагога в Париже, который показывал ученикам карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммада. Господин Макрон признал произошедшее терактом и заявил о необходимости ужесточить законы в отношении мусульманской общины во Франции. В ответ президент Турции обвинил своего французского коллегу в «неподобающем отношении к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию», и призвал бойкотировать французские товары.

О реакции Анкары на заявления Парижа — в материале “Ъ” «Турецкий волк ему товарищ».