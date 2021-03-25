Сервис для удобного и выгодного шопинга

Cardsmobile — технологическая компания из Петербурга, разработчик мобильного приложения «Кошелёк», на рынке с 2012 года. Стратегический партнер Masterсard в сфере развития бесконтактных платежей с 2013 года, участник программы для инновационных стартапов MasterCard Start Path. Стратегический партнер Huawei. Кошелёк — приложение для удобного и выгодного шопинга. Миссия приложения — избавить мир от пластиковых карт и заменить физический бумажник. Лидер в агрегации карт в России и СНГ. В Кошельке зарегистрированы 20 млн российских покупателей, которые уже добавили в приложение 300 млн карт — это 1,5 тыс. тонн пластика. Пользователи могут добавить в Кошелёк банковские карты и использовать их для бесконтактной оплаты покупок и услуг с помощью встроенного сервиса Кошелёк Pay или для оплаты карточных продуктов в самом приложении. В Кошелёк также можно как перенести уже существующие в пластике карты лояльности, так и выпустить новые карты магазинов-партнеров из каталога приложения — сразу в мобильном формате. К Кошельку подключены крупнейшие банки (за исключением Сбербанка), 18 из топ-30 программ лояльности крупных торговых сетей, включая «Пятерочку», «Перекресток», «Эльдорадо», Gloria Jeans, «Ленту», Kari, «М.Видео», «О`Кей». Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei AppGallery.