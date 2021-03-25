Идеолог мобильных технологий

Кирилл Горыня родился в Ленинграде в 1977 году. Окончил экономический факультет СПбГУ. Начинал карьеру в рекламной сфере. В 2001 году стал сооснователем группы компаний i-Free, которая занималась мобильными контент-услугами и входила в топ-10 крупнейших интернет-компаний России. В 2012 году вместе с Филиппом Шубиным основал компанию Cardsmobile и сфокусировался на разработке и развитии финтех-сервисов. Ключевой продукт компании — мобильное приложение «Кошелёк». Идеолог мобильных платежей и отказа от пластиковых карт. Лауреат премий «Эксперт года» в номинации «IT-технологии и телекоммуникации» и NFC-Live в номинации «За вклад в развитие мобильных бесконтактных платежей в России».