РФПИ купил миноритарный пакет инвестиций эмиратского фонда в Telegram

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с суверенным фондом ОАЭ Mubadala Investment Company принял участие в инвестиции в компанию Telegram, говорится в поступившем в “Ъ” совместном заявлении фондов.

«23 марта российский фонд приобрел миноритарный пакет в инвестиции Mubadala в облигации Telegram в рамках совместной российско-эмиратской инвестиционной платформы»,— говорится в сообщении.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что компания разместила облигации на сумму более $1 млрд. РФПИ заявило об участии фонда в покупке бондов, однако вице-президент Telegram Илья Перекопский опроверг эту информацию. Эмиратские фонды Mubadala Investment и Abu Dhabi Catalyst Partners вложили в облигации Telegram по $75 млн.

Подробнее о размещении бондов — в материале “Ъ” «Узок круг этих облигационеров».