На Кубани количество обращений к омбудсмену в 2020 году выросло на 18%

В 2020 году к уполномоченному по правам человека поступило свыше 4,5 тыс. обращений, что на 18% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в докладе омбудсмена, который был зачитан на парламентских слушаниях в Законодательном собрании края.

Как сообщил уполномоченный Сергей Мышак, рост количества жалоб был вызван деятельностью коммерческих организаций, оказывающих жителям Кубани юридические услуги. Их сотрудники предлагают платные услуги по подготовке жалоб в различные органы, в компетенцию которых зачастую не входит решение проблем заявителей.

По словам спикера парламента Юрия Бурлачко, пандемия добавила проблем в экономике и жизни людей. «Эмоциональный градус был достаточно высок, и это надо принимать во внимание. Думаю, депутатский корпус, органы исполнительной власти и команда уполномоченных могут эффективно реагировать на подобные вызовы, мы научимся использовать новые практики и технологии, полученный опыт для решения проблем жителей Кубани», – рассказал Юрий Бурлачко.

Андрей Ульченко