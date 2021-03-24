Зам, откройся!

Депутаты Пермской думы определились с главой Перми. Как и ожидалось, большинством голосов поддержан исполняющий полномочия руководителя города Алексей Демкин. На заседании думы он уже анонсировал кадровые перестановки в администрации. Как стало известно „Ъ-Прикамье“, на пост заместителя градоначальника может быть назначен конкурент господина Демкина — бизнесмен Эдуард Хайруллин. Эксперты считают это решение логичным, но сомневаются, что выходца из бизнеса может заинтересовать госслужба.



Депутаты Пермской думы на пленарном заседании выбрали главу города. Им стал исполняющий полномочия градоначальника Алексей Демкин, его поддержали 28 депутатов. Против голосовал только коммунист Геннадий Сторожев. Руководитель фракции «Яблоко» Надежда Агишева воздержалась, заявив, что конкурсная комиссия не представила кандидатов, которых могла бы поддержать оппозиция.

Альтернативного кандидата, предложенного конкурсной комиссией, — председателя совета директоров «Краснокамского завода металлических сеток» (КЗМС) Эдуарда Хайруллина поддержали трое депутатов. Столько же высказались против. Еще 17 человек воздержались от голосования.

В ответном слове Алексей Демкин поблагодарил депутатов и отметил, что программное выступление господина Хайруллина «во многих аспектах перекликается» с его презентацией и «дополняет ее». Господин Демкин предложил конкуренту «встретиться и обсудить перспективы сотрудничества».

Кроме того, Алексей Демкин, отвечая на вопрос Геннадия Сторожева, анонсировал предстоящие кадровые перестановки в мэрии. «Планирую небольшую реструктуризацию, возможно, изменится количество заместителей»,— поделился руководитель. Структуру администрации он пообещал представить позже. «Работать будем в соответствии с запросами жителей города. Проведем ряд круглых столов, разработаем стратегию устойчивого социально-экономического развития Перми и подверг­нем ее критике экспертов из университетов. В результате будут понятны цели, под которые и будет формироваться структура администрации»,— пояснил Алексей Демкин.

По информации „Ъ-Прикамье“, покинуть администрацию Перми может зам­главы Перми Игорь Субботин. Ранее „Ъ-Прикамье“ писал, что он может возглавить министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края.

Как полагают собеседники, близкие к городским властям, в мэрию может трудоустроиться Эдуард Хайруллин. Какой блок он будет курировать, пока неизвестно. Логичным было бы поручение ему экономических вопросов.

Отметим, что господин Хайруллин во время своего выступления назвал экономическое развитие Перми «главным фактором формирования комфортной городской среды». Перспективными направлениями работы администрации он считает повышение доходов городского бюджета за счет отмены неэффективных льгот и увеличения собираемости налогов, эффективное управление муниципальным долгом, сокращение бюджетного дефицита. Также он призвал повысить эффективность управления муниципальным имуществом, усилить поддержку малого и среднего бизнеса.

Кроме того, Эдуард Хайруллин подробно остановился на работе мэрии с инвесторами: «Решения власти по отношению к инвесторам должны быть последовательными, четкими и понятными. Власть должна оказывать содействие, в первую очередь, по вопросам подключения к инфраструктуре, обеспечить предпринимателей достаточным количеством производственных площадок».

В пресс-службе мэрии на момент написания текста вероятные кадровые перестановки не прокомментировали.

Напомним, депутат Пермской думы и гендиректор АО «ПЗСП» Алексей Демкин был назначен главой Перми Дмитрием Самойловым на должность первого заместителя руководителя мэрии в конце ноября прошлого года. В декабре Дмитрий Самойлов досрочно сложил полномочия в связи с переходом на пост вице-премьера правительства Пермского края, а депутаты Пермской думы назначили Алексея Демкина исполняющим полномочия главы города.

Политтехнолог Алексей Чусовитин считает вероятным приглашение Эдуарда Хайруллина на работу в мэрию. «Депутаты его доклад восприняли лояльно, позитивно, да и сам Алексей Демкин выразил желание пообщаться с кандидатом и обсудить его идеи»,— отмечает эксперт. Вместе с тем он сомневается, будет ли госслужба привлекательна для бизнесмена. «Все-таки это достаточно серьезное и не всегда выгодное решение. Муниципальная служба значительно отличается от бизнеса, она более нестабильна с точки зрения сохранения должности, да и зарплата в администрации меньше»,— отмечает Алексей Чусовитин.

Константин Кадочников