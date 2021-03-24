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Фото: "ДАРС девелопмент"

Прокурор посмотрит на берег Свияги

Жители микрорайона недовольны очередными изменениями генплана Ульяновска

Коммерсантъ (Самара) от

Прокуратура Ленинского района Ульяновска начала проверку законности принятия гордумой изменений генплана областного центра, согласно которым участок зоны зеленых насаждений общего пользования менялся на зону застройки. Представители экологической общественности, обратившиеся в прокуратуру, указывают на нарушения требований Градостроительного кодекса при проведении общественных обсуждений, а также на то, что депутаты, принимая решение, скрыли информацию о том, что многие жители микрорайона высказали несогласие с планируемыми изменениями. В мэрии утверждают, что все требуемые процедуры соблюдены и нарушений не было. По мнению членов Общественной палаты Ульяновской области, мэрия и гордума, не пожелав учитывать мнение населения, в год выборов губернатора и Госдумы сформировали новый очаг ­напряжения.


Как стало известно „Ъ“, в минувшую субботу руководитель общественной организации «Правовое экологическое сопротивление» Наталия Лазарева направила прокурору Ленинского района Петру Пронько заявление о незаконности принятия в пятницу гордумой Ульяновска изменений в генплан города, согласно которым менялось функциональное назначение участка на берегу Свияги юго-восточнее ул. Аблукова с зоны зеленых насаждений общего пользования на зону общественных центров с сопутствующей жилой застройкой. Как сообщил „Ъ“ зампрокурора Марат Муфтахетдитнов, в понедельник прокуратура уже приступила к проверке фактов.

Заседание градостроительного комитета гордумы по этому вопросу, согласно планам гордумы, должно было состояться 24 марта, однако неожиданно было перенесено на 19 марта, в тот же день состоялось и внеочередное заседание гордумы. Причины срочности не известны. Зампрокурора заметил „Ъ“, что и он не был приглашен на заседание.

В обращении экологов отмечается, что «проект не проходил широкого обсуждения», общественные обсуждения были объявлены в августе и завершены в сентябре 2020 года, но о них «никто не знал», потому что найти на сайте мэрии сообщение об общественных обсуждениях «невозможно, настолько оно глубоко зарыто», в официальной газете мэрии его тоже не смогли найти, хотя это является необходимым условием, не было никаких объявлений на стендах и подъездах домов для жителей микрорайона, которого касаются изменения, хотя это обязательное требование Градостроительного кодекса. Об этом не был извещен даже депутат по этому округу Яков Панков, в сентябре он сложил свои полномочия — в этом округе победил депутат Сергей Лукъянов.

Наталия Лазарева также отмечает, что недопустимо отдавать под застройку зеленую зону, поскольку этим проектом «будет уничтожен практически последний в микрорайоне участок зеленого фонда». Ранее, по ее словам, «была уничтожена санитарно-защитная зона вдоль ул. Минаева, березовая роща на ул. Аблукова, 90% растительности вдоль засыпанного залива». По ее мнению, депутаты не должны были принимать такие изменения, «хотя бы только потому», что «правила благоустройства Ульяновска запрещают снижение удельных площадей зеленых насаждений», а «возможности компенсировать в пределах микрорайона аналогичные площади зеленых насаждений полностью отсутствуют».

Как отмечается в обращении, 12 ульяновцев, узнав о проекте, в ноябре 2020 года направили в мэрию свои возражения в период проведения общественной и антикоррупционной экспертизы проекта, но получили ответы, что их «доводы не соответствовали предмету антикоррупционной экспертизы». В декабре минувшего года еще 47 жителей микрорайона направили своему депутату Сергею Лукъянову коллективные возражения против смены зонирования (письмо зарегистрировано в депутатской приемной), однако ни на заседании комитета, ни на заседании гордумы депутат об этих возражениях ничего не сказал, отметив, что у жителей района замечаний нет. По мнению госпожи Лазаревой, информация о недовольстве жителей микрорайона была «преднамеренно утаена».

Председатель профильного комитета Петр Столяров подтвердил в беседе с „Ъ“, что «специально спрашивали Лукъянова, нет ли возражений со стороны жителей, и он ответил, что никаких замечаний нет». Господин Столяров также пояснил, что он «не в курсе, почему была нужна такая срочность». «У нас через четыре дня ожидалось плановое заседание, но нам руководство сказало: срочно»,— сказал депутат. По его словам, на комитете присутствовал «и сам заказчик проекта», компания «ДАРС девелопмент», которая планирует построить у береговой линии жилой комплекс «Аквамарин2». «Там у них все красиво прорисовано, к тому же они наконец-то обещают решить вопрос с заброшенной стройкой легкоатлетического манежа, на месте которого встанет высотка. Весь пакет документов был подготовлен, у нас не было поводов не принимать решение. А вот мнение жителей утаивать нельзя»,— сказал председатель комитета.

Депутат Лукъянов заявил „Ъ“, что он коллективного возражения жителей района не получал.

Председатель гордумы Илья Ножечкин был в понедельник для комментариев не доступен. На запрос „Ъ“ через пресс-секретаря он также не ответил.

Глава горархитектуры Наталья Гордеева считает, что все процедуры общественных обсуждений были проведены правильно, а дальнейшее промедление с проектом «могло привести к нарушению прав заявителя, о недопустимости чего ранее отмечалось в представлении прокуратуры». Она также подтвердила, что информация о возможном превышении предельных параметров при реализации проекта на комитете не обсуждалась, поскольку эти вопросы и расчеты «рассматриваются на этапе подготовки проектной строительной документации».

Член экологического комитета Общественной палаты Ульяновской области, известный ульяновский юрист Григорий Каленов (в прошлом — депутат гордумы) считает, что, «когда граждан не извещают о проектах, это общественными обсуждениями назвать нельзя», в то же время сами по себе настоящие и гласные общественные обсуждения необходимы, «поскольку это и есть одна из форм прямой демократии». «Но пока людям будут продолжать внедрять в головы, что их мнение никого не интересует, все это будет продолжаться»,— отметил юрист. В то же время он считает, что депутаты и мэрия своим решением по Свияге «в год выборов Госдумы и губернатора создали еще одну точку напряженности», которая явно не пойдет на пользу партии власти. «Впрочем, ситуация будет использована в свою пользу их конкурентами, что уже будет во благо жителей района, поскольку породит дискуссию и заставит стороны отвечать»,— сказал господин ­Каленов.

Сергей Титов, Ульяновск


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