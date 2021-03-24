Роспотребнадзор подселяется к туристам

Бизнес рассчитывает вернуться к обсуждению законопроекта о туристическом жилье, регулирующего рынок краткосрочной аренды. «Опора России», лоббирующая принятие документа, уже получила поддержку Роспотребнадзора. В ведомстве рассчитывают контролировать этот сегмент, получив право давать предписания домовладельцам-нарушителям. Эксперты называют меру логичной, но предполагают, что контроль окажется слишком поверхностным.

Роспотребнадзор принципиально поддерживает идею правового регулирования туристического жилья. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение «Опоры России» с просьбой предоставить отзыв на соответствующий законопроект, разработанный еще в 2019 году депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым. Копия документа, датированная 22 марта, есть у “Ъ”. В Роспотребнадзоре подлинность письма подтвердили, добавив, что предложенные меры могли бы эффективно реализовать поручения правительства, защитить потребителя и обелить рынок.

Законопроект предусматривает внедрение системы регистрации собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду. По замыслу они смогут получить на муниципальном уровне индивидуальный регистрационный номер, который в обязательном порядке будет фигурировать в объявлениях. Одновременно собственников зарегистрируют как операторов туристического сбора. Также предполагается, что они будут платить налог в размере 4%.

Законопроект также был отправлен в правительство РФ, которое так и не прислало свой отзыв, сообщил “Ъ” вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Сейчас, по его словам, организация рассчитывает получить позицию Минэкономики относительно регулирования рынка туристического жилья, а после — обратиться в Ростуризм. По его словам, позиция Роспотребнадзора важна: недвижимость для краткосрочного найма должна соответствовать минимальным санитарным требованиям. В Ростуризме на запрос “Ъ” оперативно не ответили.

Роспотребнадзор также предложил дополнить подготовленный вариант законопроекта. В частности, в ведомстве считают необходимым добавить в КоАП новый состав административного правонарушения, предполагающий предоставление туристического жилья без идентификационного номера. Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов называет эту процедуру неизбежной: сейчас такого правонарушения в нем не существует. Второе предложение Роспотребнадзора касается корректировки закона о защите прав потребителей, по которому сейчас можно контролировать только исполнение обязательств юрлиц и индивидуальных предпринимателей. К ним предлагается добавить лиц, осуществляющих отдельные виды деятельности без регистрации.

Дмитрий Горбунов считает, что в случае одобрения инициативы граждане смогут рассчитывать на защиту своих прав в результате конфликтов или плохого качества оказания услуг: «Это позволит принимать обращения, выносить предписания, санкции в отношении частных лиц, сдающих жилье в краткосрочный наём». Хотя эксперт сомневается, что у Роспотребнадзора получится качественно реагировать на все жалобы — контроль может быть крайне поверхностным. Основной целью законопроекта он считает последующий сбор налогов с собственников жилья.

Стремление «Опоры России» вернуться к обсуждению предложенного ранее законопроекта связано с прозвучавшим 18 марта поручением премьер-министра Михаила Мишустина подготовить до 1 июля предложения о регулировании гостевых домов. Документ должны разработать Ростуризм, Роспотребнадзор, Минфин и Минэкономики. Это потребовалось после вступления в силу осенью 2019 года поправок к Жилищному кодексу («закон о хостелах»), запретивших оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях. На этом фоне гостевые дома оказались в серой зоне. В «Опоре России» уверены, что статус туристического жилья должен быть урегулирован одновременно.

Гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин поясняет, что сейчас туроператоры фактически не работают с гостевыми домами: «Они не проходят классификацию и часто работают всерую». По оценкам эксперта в Крыму, на долю частного жилья приходится 50% средств размещения туристов, в Краснодарском крае — 30%.

Александра Мерцалова