Туристов расселяют посуточно

«Опора России» хочет убедить вице-премьера Дмитрия Чернышенко вернуться к рассмотрению законопроекта по правовому регулированию туристического жилья, который был инициирован в период, когда отрасль находилась в ведении Минэкономики. Сейчас из-за прошлогоднего «закона о хостелах» краткосрочная туристическая аренда оказалась в серой зоне: участники рынка сталкиваются с проверками и исками.

«Опора России» обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой ускорить подготовку отзыва на законопроект, который определяет статус и вводит понятие туристического жилья, предоставляемого в краткосрочную аренду. Копия обращения есть у “Ъ”.

В «Опоре России» поясняют, что после вступления в силу 1 октября 2019 года поправок к Жилищному кодексу («закон о хостелах»), запрещающих работу средств размещения в жилых помещениях, объем предложения на краткосрочную аренду вырос. По одной комнате без предоставления сервисных услуг стали сдаваться помещения в бывших мини-отелях, расположенных в квартирах. В аппарате господина Чернышенко подтвердили получение обращения, добавив, что вопрос прорабатывается.

Законопроект, о котором пишет «Опора России», разработан в прошлом году и поддерживался прежним куратором рынка — Минэкономики (см. “Ъ” от 30 мая 2019 года). Но этим летом Ростуризм перешел в подчинение правительства, получив функции регулирования и законотворчества в отрасли, а работа над законопроектом приостановилась.

По оценкам «Опоры России», жилье для краткосрочной аренды формирует 30% туристических бронирований в Москве, Санкт-Петербурге и Казани и до 50% — в Крыму и Краснодарском крае.

Совладелец Sokroma Hotels Group Дарья Ковалевская говорит, что большинство квартир в краткосрочную аренду сейчас сдают операторы, которые заключают с собственником договор долгосрочной аренды или доверительного управления. По такой схеме ООО «Сокрома» госпожи Ковалевской управляет квартирой на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Ранее основным видом деятельности компании было оказание гостиничных услуг, а после «закона о хостелах» им стала деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания, в том числе сдача комнат и квартир.

Собственники таких помещений уже сталкиваются с проблемами. В конце ноября управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о запрете деятельности ООО «Сокрома». В службе считают, что компания использует жилое помещение как общественное, нарушая ряд санитарно-эпидемиологических требований. Копия иска есть у “Ъ”. Заседание по делу пока не назначено.

Член правления «Лиги хостелов» Наталья Петровская утверждает, что проверки проходят массово и целенаправленно по адресам бывших гостиниц в жилом фонде.

В Роспотребнадзоре уточнили лишь, что могут проводить проверки нежилых помещений и апартаментов. На вопрос об особом внимании к собственникам, сдающим жилье в краткосрочную аренду, там не ответили.

В сервисе краткосрочной аренды Tvil.ru рассказывают, что с сентября налоговики требуют предоставить информацию о собственниках жилья и их заработке. В «Опоре России» добавляют, что вне правового поля оказался и формат «гостевых домов», которые обычно располагаются в ИЖС, что особенно актуально для Крыма и Краснодарского края. В Федеральной налоговой службе на вопросы не ответили.

Управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт говорит, что собственник жилого помещения вправе распоряжаться имуществом по своему усмотрению, в том числе сдавать в аренду на любой срок. Но работа с системами бронирования, как Booking.com, где недвижимость может фигурировать как апартаменты, будет нарушением «закона о хостелах». В Tvil.ru предупреждают, что легализация рынка должна быть сопряжена с большой информационной работой, так как большинство собственников такого жилья слабо разбираются в законах.

Александра Мерцалова