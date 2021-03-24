Барбершоп не пустили в клуб Предприниматель из Уфы не отстоял права на название своей сети

Спор между управляющим калининградской сети барбершопов OldBoy Эльдаром Мирзоевым и уфимским предпринимателем Филюсом Фазыловым за товарный знак OldClub завершился не в пользу последнего. Суд по интеллектуальным правам признал законность решения Роспатента, который в 2020 году зарегистрировал это обозначение за господином Мирзоевым. Филюс Фазылов, у которого в Уфе работают два барбершопа с названием OldClub, намерен обжаловать это решение, но юристы полагают, что это будет непросто.

Суд по интеллектуальным правам отказал уфимскому предпринимателю Филюсу Фазылову в признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), которая в 2020 году зарегистрировала за предпринимателем из Калининграда Эльдаром Мирзоевым (развивает сеть из 300 барбершопов OldBoy в 14 странах мира, в том числе по франшизе) права на товарный знак OldClub.

В суде Филюс Фазылов доказывал, что использовал словосочетание OldClub в названии своего барбершопа еще в 2019 году, до подачи господином Мирзоевым заявки в Роспатент.

Представитель Роспатента и Эльдар Мирзоев просили в удовлетворении иска отказать.

Филюс Фазылов не доказал, что использовал название OldClub до подачи господином Мирзоевым заявки на регистрацию спорного товарного знака: уфимский предприниматель открыл барбершоп в сентябре 2019 года, а его калининградский коллега подал заявку в Роспатент месяцем раньше — в августе, указал суд, отказывая в удовлетворении иска.

Филюс Фазылов сообщил „Ъ“, что намерен обжаловать решение суда. Он пояснил, что в 2017 году купил франшизу OldBoy, под которой открыл барбершоп на улице Ленина в Уфе, но не смог ее окупить. «За два года работы я заплатил франчайзеру более 1 млн руб. роялти. При этом не получал какую-либо помощь, оговоренную в соглашении: франчайзер не проводил обучение, не предоставил на первое время обученных сотрудников»,— рассказал господин Фазылов.

В 2019 году уфимский предприниматель решил расторгнуть договор с OldBoy, зарегистрировать собственный товарный знак OldClub Barbershop, под которым планировал работать дальше: к тому времени господин Фазылов открыл второй салон в Уфе на улице Энтузиастов. «Я сообщил о расторжении договора Эльдару Мирзоеву, однако он воспринял эту информацию негативно: он звонил и угрожал, что не даст работать под новой вывеской»,— сообщил Филюс Фазылов. По его словам, господин Мирзоев зарегистрировал OldClub назло ему, а затем предлагал выкупить товарный знак за 150 тыс. руб., однако получил отказ.

Эльдар Мирзоев опроверг слова Филюса Фазылова. Он сообщил „Ъ“, что расторг договор франшизы после того, как узнал, что уфимский франшизер в нарушение условий договора открывает второй барбершоп под другим названием. «Сейчас в Уфе по нашей франшизе работает другой партнер, клиенты которого жаловались, что дизайн сайта OldClub и похожее название вводили их в заблуждение»,— заявил Эльдар Мирзоев. Регистрацию OldClub в качестве товарного знака он объяснил сложившейся практикой компании OldBoy, которая стремится зарегистрировать за собой все похожие названия.

В ноябре 2020 года Эльдар Мирзоев подал в арбитражный суд Башкирии иск к Филюсу Фазылову, в котором просил обязать ответчика прекратить использование товарного знака OldClub и выплатить 350 тыс. руб. компенсации. Очередное заседание по делу назначено на 7 апреля.

Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт отмечает, что, хотя закон предусматривает возможность предоставления правовой охраны обозначению без его регистрации в Роспатенте, фактически доказать наличие права на такой бренд в суде удается исключительно редко. «Перспективы обжалования решения СИП зависят от того, удастся ли господину Фазылову предоставить доказательства, что спорный товарный знак не просто длительное время использовался им для обозначения принадлежащих ему заведений, но и был известен в Уфе»,— комментирует юрист.

По мнению партнера адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеба Ситникова, при отсутствии серьезных доказательств известности и использования коммерческого обозначения шансы на победу в суде изначально были минимальные. «Так что, если в решении суда не упущены какие-то существенные доказательства, шансы на обжалование очень малы»,— заключил эксперт.

Влада Шипилова