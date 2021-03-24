Деревья не прижились в проекте

Программа дополнительного озеленения парка «Швейцария» будет скорректирована. Общественные активисты заметили, что в проект были включены деревья, которые в условиях нижегородской зимы могут не выжить без дополнительного ухода. Информацию донесли до общественного совета при мэрии, а затем и до проектировщика реконструкции парка. Теперь, чтобы избежать роста расходов на уход за новыми деревьями, разработчик проекта и его исполнитель ГК ЕКС меняет перечень запланированных к посадке растений. Местные экологи-активисты хотят знать, предусмотрена ли ответственность за некачественно подготовленный проект.



Часть деревьев, включенных в программу дополнительного озеленения при реконструкции парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде, придется заменить на более устойчивые сорта. Заместитель начальника управления капстроительства ГК ЕКС (подрядчик проекта по благоустройству парка) Петр Седельников рассказал “Ъ-Приволжье”, что запрос на изменение ассортимента растений поступил от Главного управления по капитальному строительству Нижнего Новгорода, которое является заказчиком проекта. Инициаторами внесения изменений стали Всероссийское общество охраны природы и члены общественного совета по благоустройству парка при администрации города.

Как сообщал “Ъ-Приволжье”, в благоустройство парка «Швейцария» будет вложено 4 млрд руб. В нем планируется высадить 804 лиственных и 828 хвойных деревьев, 31 тыс. кустарников и 14,5 тыс. цветников, большая часть которых будет многолетней. По итогам реконструкции общая площадь озелененной территории парка должна увеличиться на 17%. На это потратят 200 млн руб., из них 18 млн руб. выделены на закупку посадочного материала, большая часть денег — на другие работы по озеленению. Планировалось, что высадка новых растений начнется в первой декаде марта, но из-за затянувшихся холодов ее пришлось перенести на начало апреля.

По словам руководителя экологического центра «Дронт» Асхата Каюмова, ошибку в перечне дополнительного озеленения заметили члены попечительского совета парка — старший преподаватель кафедры «Лесные культуры» Нижегородской государственной сельхозакадемии Наталья Малышева и генеральный директор архитектурно-ландшафтного центра «Архиленд» Ольга Воронина. «Поскольку попечительский совет парка чиновники стараются не замечать, они обратились к директору Ботанического сада ННГУ Александру Широкову и через него донесли проблему до общественного совета, созданного при мэрии»,— рассказал господин Каюмов. Сам он считает, что запланированные к посадке сорта растений «подходят в лучшем случае для озеленения парков в европейских странах с более мягким климатом, чем в Нижегородской области».

В результате на одном из заседаний общественного совета при мэрии Александр Широков заявил, что в списке планируемых к высадке деревьев есть виды, которые будут чувствовать себя некомфортно в нижегородском континентальном климате с большой сухостью воздуха. В результате подрядчику рекомендовали заменить растения на более стойкие сорта. В ГК ЕКС корреспонденту “Ъ-Приволжье” сообщили, что изменение ассортиментной ведомости зеленых насаждений не приведет к изменению стоимости проекта. В ближайшее время формирование документа будет завершено, и он будет выложен в открытый доступ.

По словам Асхата Каюмова, остается открытым один вопрос: кто понесет наказание за допущенные в проекте ошибки? «Ситуация, когда проектировщик, которым является та же ГК ЕКС, несколько месяцев готовил проект благоустройства, а потом в нем нашлись неподходящие для посадки растения, выглядит странной»,— говорит господин Каюмов. Эколог считает, что к проектировщику, получившему бюджетные средства и допустившему некачественную проработку проекта, должны быть применены какие-то санкции. «Общественный совет при главе города признал необходимость внесения изменений в программу озеленения. Значит, проект был подготовлен плохо, и должно последовать наказание»,— уверен господин Каюмов.

На запрос “Ъ-Приволжье” о том, будут ли реально применены какие-то санкции к проектной организации, в администрации города и главном управлении по капстроительству оперативно не ответили.

Андрей Репин