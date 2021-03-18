В «Швейцарии» ищут золотую середину

К юбилейным торжествам — 800-летию Нижнего Новгорода масштабный проект благоустройства парка «Швейцария» будет готов на 80%. Так оценили ход работ в заксобрании на заседании комитета экологии. Приглашенные на заседание в качестве экспертов экологи предупреждают, что по действующему проекту грязные дождевые стоки с паркингов будут попадать на один из городских питьевых водозаборов. Подрядчик обещает построить очистные сооружения, но позже, на следующих этапах благоустройства. После критики строительства в парке капитальных сооружений заместитель председателя комитета Роман Кабешев попросил вынести споры за стены парламента и высказал надежду, что в итоге строители «не угробят» нижегородский парк.



Проект благоустройства парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде к его открытию для посетителей в августе 2021 года будет реализован примерно на 80%. К такому выводу пришли депутаты комитета по экологии нижегородского заксобрания, выслушав доклад заместителя начальника управления капитального строительства ГК ЕКС Петра Седельникова. В повестке заседания значился вопрос о соблюдении градостроительных и природоохранных требований при благоустройстве парка. Представитель генподрядчика предпочел рассказать о том, какие работы выполнены в настоящее время. Присутствующие в зале шепотом обсудили, что эта тема кардинально отличается от заявленной, но перебивать выступающего не стали. По словам Петра Седельникова, на конец февраля общий объем работ в рамках муниципального контракта выполнен на 40%. Депутаты обратили внимание, что компания ежемесячно увеличивает объем выполненных работ примерно на 5%. После нехитрых подсчетов у них получилось, что полного исполнения контракта к середине августа, когда в Нижнем Новгороде пройдет празднование 800-летия города, ждать не стоит.

Господин Седельников напомнил, что срок договора заканчивается в конце 2021 года и в июле-августе пройдет поэтапная приемка большего объема предусмотренных работ. Их оставшуюся часть ГК ЕКС будет доделывать осенью после того, как Нижний Новгород отпразднует свой юбилей. Советник главы администрации Нижнего Новгорода Анастасия Сорокина добавила, что на осень перенесены, в частности, работы по посадке зеленых насаждений, которые нельзя высаживать весной и летом. Планируется, что в парке будет высажено более 1,6 тыс. новых деревьев, 31 тыс. кустарников и 14,5 тыс. цветов. В результате, по словам нижегородского министра экологии Дениса Егорова, общая площадь озелененной территории парка после благоустройства увеличится на 17%. «Мы постоянно держим на контроле реализацию проекта и не зафиксировали никаких нарушений. При этом нам пока не понятно, куда подрядчик намерен направить ливневые стоки с парковок, которые будут построены вдоль проспекта Гагарина», — добавил чиновник.

Петр Седельников ответил, что он не уверен в работоспособности ливневки на проспекте, но с основной части парковок стоки будут поступать именно на эту транспортную магистраль. Еще с одной парковки они будут идти в ливневые колодцы в парке, где будут фильтроваться и уходить «туда же, куда и раньше». Руководитель нижегородского экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов на это заметил, что «куда и раньше» означает сброс загрязненных стоков в полуразрушенную ливневую канализацию парка, а из нее — в Оку в санитарной зоне питьевого водозабора на Слуде. «Раньше эта система использовалась для отведения осадков. Сейчас же по ней с парковки в реку будут течь стоки, содержащие в себе бензин, моторные масла и другие вредные вещества. Полной очистки обещанные подрядчиком фильтры провести не смогут. Все это прямо противоречит Водному кодексу», — сообщил эколог. Представитель ГК ЕКС рассказал, что очистные сооружения для этих вод планируется построить на втором этапе благоустройства «Швейцарии». Ни сроки, ни его бюджет еще не определены, пока это лишь планы нижегородских властей. Ранее мэр Юрий Шалабаев сообщил, что второй этап может обойтись в 20 млрд руб., что сопоставимо с половиной годового бюджета Нижнего Новгорода.

Еще одной темой споров с подрядчиком стало возведение различных объектов в парке. По словам Асхата Каюмова, областной закон № 110 об охране зеленых территорий содержит конечный перечень объектов, разрешенных к строительству в парке. «Этот перечень депутаты утвердили, включив в него только объекты монументального искусства, спорта, гражданской обороны, храмы, вентиляционные шахты метро, общественные туалеты и объекты, необходимые для ведения деятельности по содержанию парка. Нам же строят детский центр, ресторанный комплекс, зимний сад, читальни и инвадром (специальный павильон для проведения практик по безбарьерной среде). Ни один из этих объектов под действие областного закона не попадает», — заявил эколог.

Анастасия Сорокина ответила, что в том же региональном законе говорится о запрете строительства тех объектов, которые оказывают негативное воздействие на озелененную территорию. Она попросила Асхата Каюмова назвать хоть одно из перечисленных им строений, которое бы вредило парку. «Любая хозяйственная деятельность на озелененной территории противоречит федеральному закону об охране окружающей среды. Именно поэтому и составлен список возможных исключений», — был непреклонен эколог.

В результате представители подрядчика посоветовали господину Каюмову перестать жить ощущениями и «спуститься с неба на землю». Прервав спорщиков, заместитель председателя комитета Роман Кабешев посоветовал умерить эмоциональные споры, а все советы друг другу давать за стенами заксобрания. «Надеюсь, что стороны, которые сегодня выступали, найдут золотую середину и не угробят богатство, которое есть в парке», — заключил депутат. Члены комитета по экологии договорились в апреле собраться на выездное совещание в «Швейцарии», чтобы ознакомиться с процессом благоустройства парка.

Андрей Репин