Очередники сильно прибавили в стоимости

Смольный поднял цену квадратного метра для жилья, приобретаемого для соцнужд у застройщиков, на 36%: с 96,5 до 130,8 тыс. рублей. Первые аукционы должны быть объявлены уже в марте-апреле, при этом общий размер бюджетных ассигнований на этот год предусмотрен в размере 5,7 млрд рублей. Вместе с тем по итогам прошлого года 834 из 905 конкурсов на сумму около 4,5 млрд рублей были признаны несостоявшимися. Эксперты называют новые цены «близкими к рыночным» для жилья в сегменте масс-маркет, но по-прежнему интересными лишь «единицам компаний» в связи с сохранением высокого спроса на первичном рынке.

В Смольном приняли решение повысить закупочную цену на жилье, приобретаемое городом для льготных категорий населения. Об этом было объявлено после рабочего совещания губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства. Так, с нынешнего года предельная цена квадратного метра увеличится на 36%: с 96,5 до 130,8 тыс. рублей (см. “Ъ” от 22.07.2020). По мнению городских властей, она соответствует рыночному уровню. Кроме того, возрастет и стоимость выкупа социальных объектов более чем на 6% по сравнению с прошлым годом. «Сейчас у застройщиков недостаточный интерес к аукционам по покупке жилья. Повысив закупочную цену, мы повысим этот интерес, а также расширим локацию и квартирографию будущих квартир для очередников»,— приводятся слова губернатора на сайте городского правительства.

В комитете имущественных отношений Петербурга (КИО) рассказали “Ъ”, что в 2021 году Смольным предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 5,7 млрд рублей: 4,3 млрд —на приобретение в государственную собственность Санкт-Петербурга жилых помещений для льготных категорий граждан и 1,4 млрд — для детей-сирот. «Объявление первых в этом году электронных аукционов планируется в марте-апреле 2021 года»,— сообщили в КИО. При этом в минувшем году комитет объявлял 905 аукционов, из которых не состоялось 834 аукциона на сумму 4,48 млрд рублей. «В 2020 году городом был заключен 71 государственный контракт на приобретение 135 квартир площадью 6,2 тыс. кв. м. Их общая стоимость составила около 567,8 млн рублей»,— добавили в КИО.

Ольга Трошева, руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость» (Setl Group), отмечает, что увеличение стоимости квадратного метра приобретаемого городом жилья приближает данный «метр» к рыночному уровню. «К примеру, на начало марта средняя стоимость квадратного метра в эконом-классе в Петербурге составляла 134 тыс. рублей. Поэтому предложение города может заинтересовать отдельных застройщиков»,— говорит она.

Эдуард Тиктинский, президент группы RBI, полагает, что выкуп квартир городом обычно интересен компаниям, которые специализируются на строительстве жилья эконом-класса. «Их не так много — это единицы компаний. Социальное жилье, в принципе, и не должно быть иным, ведь этот продукт в первую очередь призван удовлетворить базовые потребности людей»,— подчеркивает господин Тиктинский. По его мнению, увеличение выкупной цены соответствует тому росту цен, который был на рынке в 2020 году, и способно поддержать интерес со стороны продавцов.

«Цена 130 тыс. рублей за квадратный метр близка к рыночной стоимости жилья класса масс-маркет. Однозначно это более привлекательная ставка для застройщиков, чем действующая до недавнего времени»,— уверен Александр Андрианов, первый вице-президент Glorax Development, предполагая, что это изменение значительно увеличит заинтересованность девелоперских компаний, возводящих новостройки в этом сегменте, в участии в аукционах Смольного. При этом, по его словам, при сохраняющемся дефиците качественного предложения в востребованных локациях спрос на первичном рынке остается на высоком уровне и у девелоперов нет необходимости реализовывать квартиры по цене чуть выше себестоимости на условиях аукциона.

«Безусловно, новые цены гораздо адекватнее и ближе к реальности. Однако интерес девелоперов к этой программе будет зависеть от конкретного проекта и от текущей позиции застройщика в целом»,— добавляет Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости Colliers.

В большинстве случаев интерес к городским аукционам проявляли всего несколько крупных девелоперов: «Дальпитерстрой», «Группа ЛСР» и «СПб Реновация». В пресс-службе «Группы ЛСР» сообщили “Ъ”, что компания изучает условия каждого конкретного аукциона и «принимает решение об участии или неучастии каждый раз индивидуально».

В настоящее время, по информации жилищного комитета Петербурга, в городе насчитывается 125 610 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из них нуждающихся в жилых помещениях — 115 218 семей, нуждающихся в содействии — 10 392 семьи, льготных категорий граждан — 14 870 семей, а детей-сирот — 1418. «В прошлом году в соответствии с планом жилые помещения были предоставлены 1563 семьям и 509 детям-сиротам»,— уточнили в комитете.

Мария Кузнецова