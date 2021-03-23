В Сочи рядом с жилым семиэтажным домом произошел обвал почвы

В Сочи произошел обвал почвы рядом с жилой семиэтажкой, сообщили “Ъ-Кубань” в пресс-службе мэрии курорта. Дом расположен на улице Пластунской 194/15. Ранее в соцсетях появилось видео с места происшествия.

«Жертв и пострадавших нет. На место оперативно выехали специалисты МКУ "Служба спасения г. Сочи" и сотрудники администрации Центрального района», - отметили в администрации.

В настоящий момент здание и грунт обследованы, жильцам дома предложили временно разместиться в маневренном фонде, однако никто пока не изъявил желание.

Всю ночь на месте ЧП будут дежурить спасатели, как только позволит погода, специалисты приступят к устранению последствий и наведению порядка.

По данным мэрии, МКД на 38 квартир построен в 2013 году. Здание возводилось как самострой, вводилось в эксплуатацию по решению суда.

Как писал “Ъ-Кубань”, на участке трассы А-147 Джубга - Сочи в районе Уч-Дере накануне произошел обвал дороги в результате оползня, на месте происшествия введено реверсивное движение с ограничением скорости до 20 км/ч. Межведомственная комиссия, в состав которой входят представители администрации Сочи и ГИБДД, принимает решение о необходимости ввести режим ЧС местного характера на время ликвидации последствий оползня.

Наталья Решетняк