В Новороссийске из-за отсутствия финансирования расформирована женская футбольная команда

Фото: @ crs_pobeda

В Новороссийске из-за отсутствия финансирования расформирована единственная в городе женская футбольная команда. Об этом сообщается в Instagram Центра развития спорта «Победа».

Спортсменки представляли Новороссийск в Первой лиге по футболу среди женщин.

«Официально старшая женская команда из Новороссийска 'Победа', одна из лучших в Краснодарском крае, расформирована по причине отсутствия финансирования», - говорится в сообщении.

Отделение женского футбола при ДЮСШ «Победа» было создано в 2014 году. Его возглавляет заслуженный тренер России Александр Гигая. Новороссийская женская футбольная команда участвовала в региональных и всероссийских турнирах, становилась призером первенства Краснодарского края и финалистом Кубка. В 2017 году Валентина Головина в составе сборной России стала чемпионкой Сурдлимпиады в Турции, ей присвоено звание заслуженного мастера спорта. В 2019 году девять футболисток из Новороссийска были отобраны в краевую сборную. В прошлом году новороссийская женская команда вышла в Первую лигу по футболу среди женских команд.

Как писал “Ъ-Кубань”, Гамаль Бабаев назначен главным тренером женского футбольного клуба «Краснодар».

Женский футбольный клуб «Краснодар» основан в феврале 2020 года. 1 августа 2020 года состоялся первый официальный матч команды в рамках Суперлиги. В настоящее время «горожанки» занимают шестое место в турнирной таблице, имея в активе 14 набранных очков.

Наталья Решетняк